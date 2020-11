Campeão, Bragantino fez a cidade viver dias de Carnaval em 1965

No primeiro jogo, o Braga venceu por 1 a 0, gol de Hélio Burini. Na volta, Wilsinho, como era chamado, foi um dos destaques. Participou diretamente do último gol, que deu a vitória por 3 a 2.

Os jogadores do Braga só tiveram a exata dimensão do que haviam feito quando chegaram em Bragança Paulista e viram a festa, o tal Carnaval que se formou. "Tinha congestionamento no acesso à [rodovia] Fernão Dias pra nos receber. Aquele Paulista representou muito pra Bragança Paulista e ficará sempre na minha memória", conta o ex-ponta.

