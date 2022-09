A história do New York Red Bulls tem tons em verde e amarelo 🟢🟡. O clube aposta no talento made in Brazil desde a sua temporada de estreia na Major League Soccer (MLS) , em 2006. Se liga nessa lista com todos os brasileiros que foram relacionados ao menos uma vez para jogos oficiais dos Touros.

01 Thiago Martins, atacante (2006)

O primeiro brasileiro a jogar pelo New York Red Bulls fez apenas um jogo pela equipe. Thiago Martins atuou por 79 minutos no empate em 1 a 1 com o Real Salt Lake, em abril de 2006. Na sequência, ele, que iniciou sua carreira no futebol universitário norte-americano, foi negociado com o Colorado Rapids.

02 Marcos Paullo, meia (2011)

Revelado pelo Goiás, Marcos Paullo ainda não havia atuado profissionalmente no Brasil quando foi aos Estados Unidos para um teste no New York Red Bulls, em 2011. Aprovado, passou a treinar com o time principal. O meia fez dois jogos e não apareceu mais entre os relacionados. No mesmo ano, foi negociado com o Guarani de Juazeiro.

03 Digão, zagueiro (2012)

O irmão de Kaká chegou ao New York Red Bulls em 2012 com boa rodagem, após jogar por Milan, Lecce e Standard Liege. Digão fez um único jogo pela equipe antes de sofrer uma grave lesão. Sem expectativa para um retorno breve, o zagueiro optou por romper seu vínculo e pendurar as chuteiras aos 27 anos.

04 Juninho Pernambucano, meia (2013)

Juninho Pernambucano © New York Red Bulls

Apesar dos 38 anos, Juninho Pernambucano desembarcou em Nova Iorque com status de estrela. Justo, afinal se tratava de um dos maiores meias do futebol brasileiro nos anos 90 e 2000, ídolo de Vasco e Lyon e com um Mundial com a seleção na bagagem. Juninho fez 15 jogos em seis meses pelos Touros, mas se desentendeu com o técnico Mike Petke e pediu para retornar ao Brasil. Jogou o segundo semestre de 2013 pelo Vasco e se aposentou em janeiro do ano seguinte.

05 Rafhinha, atacante (2013)

Rafhinha atuava no Foz do Iguaçu quando despertou o interesse do New York Red Bulls. Ele não foi aproveitado no time principal, ficando como opção no banco em um partida da MLS, mas jogou uma partida completa pelo New York Red Bulls II. Em 2014, acertou com o Inter de Lages. Hoje, aos 30 anos, Rafhinha, que até já jogou pela seleção sub-18 da Áustria, atua no país pelo FC Egg, da terceira divisão local.

06 Felipe Martins, meia (2015-2018)

Quando o assunto é brasileiro no New York Red Bulls, o nome de Felipe Martins pinta como um dos maiores expoentes. O meia jogou mais de 120 partidas em três temporada no clube. Em 2018, sem espaço entre os titulares, mudou-se para o Vancouver Whitecaps. Passou ainda por DC United antes de fechar com o Austin FC em fevereiro deste ano.

07 Carlos Coronel, goleiro (2021-)

Carlos Coronel © New York Red Bulls

Se Felipe é até agora o brasileiro mais longevo no New York Red Bulls, Carlos Coronel é forte candidato a maior ídolo. O goleiro foi contratado por empréstimo junto ao Red Bull Salzburg no início de 2021 e em poucos jogos convenceu a diretoria dos Touros a adquiri-lo em definitivo. Em julho deste ano, Coronel permaneceu seis partidas sem ser vazado, a terceira maior série de um goleiro na história da equipe.

08 Fábio Gomes, atacante (2021)

Fábio © New York Red Bulls

O técnico Gerhard Struber buscava um camisa 9 e encontrou em Fábio Gomes , que havia feito sucesso na Série B de 2020 com o Oeste, um jogador com características para aplacar a falta de gols no time. Depois de um início tímido, Fábio se soltou e terminou a temporada 2021 com sete gols e seis assistências. Em janeiro deste ano, o atacante aceitou a proposta do Atlético-MG. Hoje, atua no Vasco por empréstimo.

09 Luquinhas, meia (2022-)

Luquinhas © New York Red Bulls

Meia de drible e bom passe, Luquinhas chegou do Légia Varsóvia com a missão de mudar o patamar do New York Red Bulls. E ele não vem decepcionando: na temporada, já superou os 30 jogos, somando MLS e US Open Cup. Luquinhas é um dos queridinhos de Gerhard Struber, que já o elogiou pela sua capacidade de improviso e de poder mudar o resultado de um jogo.

10 Elias Manoel, atacante (2022-)

A mais recente aposta brasileira do New York Red Bulls é o atacante Elias Manoel , de 20 anos. Cria do Grêmio, ele se apresenta aos Touros com a credencial de ter sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2020 e 2021. Seu vínculo de empréstimo tem vigência até dezembro deste ano, com opção de compra em torno de 1,5 milhão de dólares.

