Caden Clark: um fenômeno no futebol dos EUA

Nascido em Medina, no estado de Washington, Clark se mudou para Minnesota ainda criança e por lá fez boa parte de sua base no Minnesota Thunder. Ele passou ainda por um breve estágio em uma escolinha do Barcelona no Arizona antes de fechar em 2020 com o time juvenil do New York Red Bulls . Estreou na equipe em julho e, três meses depois, recebia uma chance no time principal.