Feliz ano novo: o calendário 2023 do Red Bull Bragantino

, dia 4 de janeiro. A equipe principal vai a campo no dia 15, pelo Campeonato Paulista. E tem ainda sub-17, sub-23 e as bragantinas. Se liga no calendário com as principais competições que o

O Red Bull Bragantino estreia no Campeonato Paulista dia 15 de janeiro, contra o Corinthians, com uma novidade no banco de reservas: o técnico português Pedro Caixinha . A partir de 22 de fevereiro tem Copa do Brasil, e o Braga joga desde a sua primeira fase. Abril é mês cheio, com o início da fase de grupos da Copa Sul-Americana e da Série A do Brasileiro.