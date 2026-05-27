Casa nova! Conheça o CT tecnológico do Red Bull New York

O Red Bull New York está de casa nova. E que casa! O time elevou a estrutura de treinamento de futebol a um novo nível com a inauguração do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center, na cidade de Morris, em Nova Jersey, do lado de Nova York (EUA).
O Centro de Treinamento mais inovador da América do Norte reúne estruturas de última geração, que ajudarão a atrair e desenvolver os melhores talentos do futebol.
Além de abrigar os treinos do time principal e do Red Bull New York II, o complexo também servirá como sede da Academia Red Bull New York, que forma novos atletas, e dos programas de treinamento de jovens.
Durante a Copa do Mundo, o local receberá visitantes ilustres. Será a base oficial de treinamentos da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti, que encontrará toda estrutura necessária pra preparar seus jogadores.
“Esta instalação reúne todo o nosso percurso, da academia ao time principal, e cria um ambiente onde os jogadores podem treinar, se desenvolver e competir no mais alto nível todos os dias”, disse Marc de Grandpré, presidente e gerente geral do Red Bull New York.
“Isso reforça nosso compromisso de construir talentos internamente e desenvolver a próxima geração de jogadores”, completou.
Alta tecnologia
Se a ideia é desenvolver as gerações que serão o futuro do futebol, nada melhor do que trazer o que há de mais inovador. O complexo inclui oito campos oficiais ao ar livre e uma arena com capacidade pra 350 pessoas. Cada passo dos jogadores nos campos serão monitorados por câmeras multiângulo, que ajudarão na análise do desenvolvimento dos atletas.
Na área médica, o centro abriga um laboratório de inovação com espaços de fisioterapia pra trabalhos de medicina preventiva, reabilitação e recuperação.
Testes inovadores ajudarão na detecção de fadiga muscular e um sistema de tratamento ortobiológico, que utiliza substâncias extraídas do próprio corpo do paciente, servirá de apoio pra tratamentos avançados e cuidados clínicos. Os atletas também terão à disposição piscinas pra terapias na água.
“Podemos oferecer cuidados personalizados em um nível que simplesmente não era possível antes”, disse Gerardo Chiricolo, diretor médico do clube.
A instalação tem ainda academias de ponta, refeitório comandado por um chef profissional e áreas pra estudos dos garotos da base.
“Eu vejo como esse prédio é impressionante, e o quão impactante é a sua mensagem. Não se trata do papel que o futebol desempenhou no passado neste país, mas sim do papel que o futebol desempenhará no futuro”, afirmou Jürgen Klopp, diretor de futebol global da Red Bull.
Conheça detalhes do Centro de Treinamento:
- Prédio principal (aproximadamente 8.200 m²)
- Academia profissional de última geração (aproximadamente 430 m²)
- 8 campos de grama (incluindo cinco aquecidos e um de grama sintética)
- Vestiário do time principal com áreas de hidroterapia, incluindo piscinas de imersão quente/fria, piscina de tratamento/fisioterapia com temperatura controlada e sauna
- Todo o centro coberto por wi-fi de alta velocidade pra coleta de dados de desempenho dos jogadores
- Sistemas de rastreamento de desempenho, incluindo as plataformas Kinexon (desempenho do jogador) e GameOn (análise de vídeo)
- Cozinha completa e refeitório
- Cozinha demonstrativa pra chef e nutricionista oferecerem treinamento em preparação de refeições
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