Casa nova! Conheça o CT tecnológico do Red Bull New York

O Red Bull New York está de casa nova. E que casa! O time elevou a estrutura de treinamento de futebol a um novo nível com a inauguração do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center, na cidade de Morris, em Nova Jersey, do lado de Nova York (EUA).

O Centro de Treinamento mais inovador da América do Norte reúne estruturas de última geração, que ajudarão a atrair e desenvolver os melhores talentos do futebol.

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Além de abrigar os treinos do time principal e do Red Bull New York II, o complexo também servirá como sede da Academia Red Bull New York, que forma novos atletas, e dos programas de treinamento de jovens.

Prédio do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center © Red Bull New York

Durante a Copa do Mundo, o local receberá visitantes ilustres. Será a base oficial de treinamentos da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti, que encontrará toda estrutura necessária pra preparar seus jogadores.

“Esta instalação reúne todo o nosso percurso, da academia ao time principal, e cria um ambiente onde os jogadores podem treinar, se desenvolver e competir no mais alto nível todos os dias”, disse Marc de Grandpré, presidente e gerente geral do Red Bull New York.

“Isso reforça nosso compromisso de construir talentos internamente e desenvolver a próxima geração de jogadores”, completou.

A academia do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center © Red Bull New York

Alta tecnologia

Se a ideia é desenvolver as gerações que serão o futuro do futebol, nada melhor do que trazer o que há de mais inovador. O complexo inclui oito campos oficiais ao ar livre e uma arena com capacidade pra 350 pessoas. Cada passo dos jogadores nos campos serão monitorados por câmeras multiângulo, que ajudarão na análise do desenvolvimento dos atletas.

Na área médica, o centro abriga um laboratório de inovação com espaços de fisioterapia pra trabalhos de medicina preventiva, reabilitação e recuperação.

Testes inovadores ajudarão na detecção de fadiga muscular e um sistema de tratamento ortobiológico, que utiliza substâncias extraídas do próprio corpo do paciente, servirá de apoio pra tratamentos avançados e cuidados clínicos. Os atletas também terão à disposição piscinas pra terapias na água.

O vestiário do time principal do Red Bull New York © Red Bull New York

“Podemos oferecer cuidados personalizados em um nível que simplesmente não era possível antes”, disse Gerardo Chiricolo, diretor médico do clube.

A instalação tem ainda academias de ponta, refeitório comandado por um chef profissional e áreas pra estudos dos garotos da base.

“Eu vejo como esse prédio é impressionante, e o quão impactante é a sua mensagem. Não se trata do papel que o futebol desempenhou no passado neste país, mas sim do papel que o futebol desempenhará no futuro”, afirmou Jürgen Klopp, diretor de futebol global da Red Bull.

Inauguração do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center © Red Bull New York Vista aérea do Centro de Treinamento do Red Bull New York © Red Bull New York RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center © Red Bull New York Piscina do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center © Red Bull New York Entrada do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center © Red Bull New York RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center © Red Bull New York Campo do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center © Red Bull New York Sala de relaxamento do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center © Red Bull New York

Conheça detalhes do Centro de Treinamento:

Prédio principal (aproximadamente 8.200 m²) Academia profissional de última geração (aproximadamente 430 m²) 8 campos de grama (incluindo cinco aquecidos e um de grama sintética) Vestiário do time principal com áreas de hidroterapia, incluindo piscinas de imersão quente/fria, piscina de tratamento/fisioterapia com temperatura controlada e sauna Todo o centro coberto por wi-fi de alta velocidade pra coleta de dados de desempenho dos jogadores Sistemas de rastreamento de desempenho, incluindo as plataformas Kinexon (desempenho do jogador) e GameOn (análise de vídeo) Cozinha completa e refeitório Cozinha demonstrativa pra chef e nutricionista oferecerem treinamento em preparação de refeições

O refeitório do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center 17 © Red Bull New York

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