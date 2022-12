Até o Mourinho indica: conheça Pedro Caixinha, novo técnico do Braga

. Será a primeira experiência dele no Brasil, mas não a primeira no futebol latino: o treinador passou por Cruz Azul e Santos Laguna, do México, e pelo Talleres, da Argentina.

Caixinha foi goleiro, mas a carreira durou pouco. Em 1993, aos 23 anos, parou de jogar e entrou na faculdade de ciências do esporte da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. O futebol voltou a bater à porta de Caixinha em 1999, quando ele, já formado, assumiu o comando da base do Desportivo Beja, time de sua cidade natal.

Pedro Caixinha estreia oficialmente como técnico do Braga no Paulistão 2023

Depois de trabalhar em equipes semiamadoras de Portugal, Caixinha foi convidado em 2004 a ocupar o cargo de assistente-técnico de José Peseiro no Sporting. É neste período que ele também conhece um outro José, o Mourinho, então técnico do Porto e já cobiçado por alguns gigantes da Europa. Em pouco tempo a relação entre os dois vira uma forte amizade.

Mourinho é peça-chave em momentos importantes de Caixinha. Primeiro, o campeão europeu por Porto e Inter de Milão aconselhou o amigo a fazer o curso para tirar a licença A da Uefa para técnico. Caixinha seguiu a dica e em 2010 se lançou como treinador solo no União Leiria. Em 2013, cruzou o oceano para fechar com o Santos Laguna, contratação esta que teve a indicação de Mou.

Caixinha desembarcou no México como um completo desconhecido. Mas não demorou pra ele provar do que era capaz. Na primeira temporada com o Santos Laguna, emplacou uma semifinal de Clausura e fechou a Liga dos Campeões da Concacaf com o vice-campeonato. Em 2014, fez a terceira melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, mas caiu nas oitavas para o Lanús.

