Lembra? Estes caras foram artilheiros da Copa do Brasil

É no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, que o Red Bull Bragantino começa a sua aventura na Copa do Brasil 2021. O adversário da estreia é bem conhecido, o Mirassol, rival habitual no Paulistão e atual campeão da Série D. Pra superar esse primeiro desafio (é jogo único e empate classifica o Braga), o Massa Bruta vai contar com a artilharia pesada de Claudinho, o melhor jogador do Brasil na temporada passada, e Ytalo.

E se o assunto é faro de gol, a Copa do Brasil já consagrou muito artilheiro que pouca gente guarda na memória. Quantos desta lista você é capaz de lembrar?

Bizu, Náutico (7 gols em 1990)

Atacante bom de bola, Bizu rodou o Brasil até se encontrar no Náutico, em 1988. No ano seguinte, fez 7 gols na campanha de oitavas de final do clube pernambucano na Copa do Brasil . Em duas passagens pelo Timbu, a primeira de 1988 a 1991, e a segunda em 1994, Bizu marcou 114 gols e virou ídolo da torcida.

Dauri, 15 de Novembro (8 gols em 2004)

A Copa do Brasil de 2004 tirou o futebol brasileiro um pouco dos eixos. Quem ficou com a taça foi o Santo André, batendo o favorito Flamengo. Outra grande surpresa foi o 15 de Novembro, treinado por Mano Menezes. Dauri, atacante com mais de 20 times no currículo, marcou oito e ajudou a levar o clube gaúcho às quartas.

Valdiram, Vasco (6 gols em 2006)

A Copa do Brasil de 2006 foi o grande momento do Valdiram na carreira. Foram 6 gols do atacante, essenciais para o Vasco fazer a final com o Flamengo, que levou o troféu pra casa. Polêmico, colecionou casos de indisciplina ao longo da carreira. Morreu em 2019, enquanto morava nas ruas da zona norte de São Paulo.

Adriano 'Michael Jackson', Palmeiras (5 gols em 2011)

Em 2010, o Verdão apostou no atacante Adriano "Michael Jackson", famoso por imitar os passos do Rei do Pop quando marcava seus gols. Nem a reserva na Copa do Brasil o impediu de marcar cinco vezes, dividindo a artilharia com o colega de Palmeiras Kléber, além de Rafael Coelho e Willian, do Avaí, e Alecsandro, do Vasco.

Rômulo, Avaí (4 gols em 2018)

Cria do Avaí, Rômulo deixou boa impressão para os torcedores do Leão logo em sua primeira temporada como profissional, em 2014. O ápice aconteceu em 2018, quando marcou 4 gols pelo Avaí na Copa do Brasil . Mesmo tendo caminhado só até a quarta fase da competição, Rômulo, hoje no futebol do Oriente Médio, empatou na artilharia com Neilton, do Vitória, e Gabriel Barbosa, do Santos.

Rômulo, artilheiro da Copa do Brasil de 2018 pelo Avaí © André Palma Ribeiro / Avaí FC

[Bônus] Neymar Jr., Santos (11 gols em 2010)

Calma, não é o que você está pensando. Neymar Jr. é um dos melhores jogadores do mundo, brilhou muito depois daquele 2011 glorioso e está por aqui só para abrilhantar a lista. Com apenas 18 anos, comandou o melhor ataque de uma só edição do torneio - 39 gols em 11 jogos - e teve atuações memoráveis na campanha do título, como na goleada por 10 a 0 sobre o Naviraiense.

Neymar Jr, artilheiro da Copa do Brasil de 2010 pelo Santos © Ricardo Saibun / Santos FC