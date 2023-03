Raio X: conheça os rivais do Braga na Sul-Americana

Jogadores do Red Bull Bragantino participam de atividade no CT

Sim, você já viu esse confronto antes. Red Bull Bragantino e Estudiantes se cruzaram na fase de grupos da Libertadores de 2022, com duas vitórias para o time argentino — já tá sentindo o cheirinho de revanche no ar? Tetracampeão da Libertadores, o Estudiantes pinta como o maior rival do Braga na disputa pela ponta da chave.

O time-base é praticamente o mesmo que chegou às quartas da Libertadores na temporada passada, mas o comando técnico tem passado por constantes mudanças. Desde o início de 2022, a equipe mudou de treinador três vezes. Hoje quem está no comando é Eduardo Domínguez, que assumiu no início de março no lugar de Abel Balbo. O atacante Mauro Boselli, ex-Corinthians, ainda é o maior destaque.

Só as lendas: estes caras mudaram a história do Braga

Se tem algo que o Braga não vai precisar esquentar a cabeça quando jogar contra o Oriente Petrolero fora de casa é a altitude. Santa Cruz de la Sierra, onde a equipe boliviana manda as suas partidas, fica 400 metros acima do nível do mar. Só pra comparar, Bragança Paulista fica a mais de 800 metros.

