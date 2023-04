De Haaland a Mané: craques que brilharam no Red Bull Salzburg

Empilhar títulos na liga austríaca (já são nove seguidos) e jogar contra os maiores times da Europa na Liga dos Campeões é só a parte mais notável do trabalho feito pelo Red Bull Salzburg. Uma outra qualidade do clube é dar o palco pra que jovens promessas brilhem. E isso tem acontecido há pelo menos dez anos. Se liga em alguns dos caras que nasceram pro estrelado vestindo a camisa dos Touros.

01 🇳🇴 Erling Haaland

Período: 2018-2019 I Gols (jogos): 29 (27) I Títulos: 4 I Onde está: Manchester City

Erling Haaland © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Haaland passou como um cometa pelo Red Bull Salzburg . O norueguês atuou apenas um ano no clube e saiu com média de 1,07 gol por jogo. A temporada de estreia foi tímida, mas a seguinte, 2019/2020, foi brilhante. Marcou 28 gols em 22 partidas, incluindo um hat-trick contra o Genk, que fez dele o primeiro jogador a estrear na Champions com três gols em 45 minutos. Após a eliminação do Salzburg na fase de grupos, Haaland antecipou sua transferência para o Borussia Dortmund na metade da temporada.

02 🇸🇳 Sadio Mané

Período: 2012-2014 I Gols (jogos): 45 (77) Títulos: 2 I Onde está: Bayern de Munique

Sadio Mané © GEPA pictures

Mané foi peça-chave na montagem do Red Bull Salzburg que iniciou a sua dinastia no futebol austríaco a partir de 2013. À época, o senegalês era mais um meia que um ponta, mas sempre teve vocação pro gol. Sua melhor temporada foi a de 2013/2014, quando marcou 23 gols e brilhou na segunda fase da Liga Europa, contra o Ajax, com gols nos jogos de ida e volta. Fechou com o Southampton em 2014 e de lá saltou para o Liverpool em 2016, onde virou ídolo.

03 🇫🇷 Dayot Upamecano

Período: 2015-2017 I Gols (jogos): 0 (23) I Títulos: 3 I Onde está: Bayern de Munique

Dayot Upamecano © GEPA pictures

Com 16 anos, Upamecano chegou à Áustria vindo do Valenciennes. Aos 17, mandava ver no miolo de zaga titular dos Touros. O recorte de Upamecano no Red Bull Salzburg é bem pequeno, menos de 30 jogos somando as temporadas 2014/2015 e 2015/2016, mas o RB Leipzig não hesitou em contratá-lo ainda em 2016. Na Alemanha, o futebol do francês engatou de vez somente em 2019, quando foi um dos líderes da heroica campanha até as semifinais da Liga dos Campeões.

04 🇬🇳 Naby Keita

Período: 2014-2016 I Gols (jogos): 20 (81) I Títulos: 4 I Onde está: Liverpool

Naby Keita © GEPA pictures

Keita é mais um daqueles achados do Red Bull Salzburg no mercado alternativo. O meia atuava no Istres, da segunda divisão francesa. A facilidade de chegar ao ataque surpreendia para quem se classificava como volante. Foram seis gols na temporada de estreia, em 2014/2015. Já em 2015/2016, Keita fez 14 gols e deu oito assistências, entrando com sobras para a seleção do Campeonato Austríaco. O RB Leipzig foi o seu destino ao fim daquela temporada.

05 🇦🇹 Marcel Sabitzer

Período: 2014-2015 I Gols (jogos): 27 (51) / Títulos: 2 I Onde está: Manchester United

Marcel Sabitzer © GEPA pictures

Sensação do Rapid Viena, Sabitzer foi contratado pelo RB Leipzig em 2014/2015, mas como a expectativa era fazê-lo ganhar casca antes de estrear na Bundesliga, acabou emprestado ao Red Bull Salzburg . Foi breve, uma temporada apenas, mas Sabitzer mostrou que podia jogar no mais alto nível. Saiu no segundo semestre de 2015 com dois títulos e 27 gols em 51 jogos. De volta ao RB Leipzig , o austríaco agarrou a titularidade e só soltou em 2021, quando assinou com o Bayern de Munique.

06 🇯🇵 Takumi Minamino

Período: 2014-2018 I Gols (jogos): 65 (199) I Títulos: 11 I Onde está: Monaco

Takumi Minamino © GEPA pictures

O torcedor do Red Bull Salzburg não vai esquecer Minamino tão cedo. Afinal, ele formou uma dupla infernal com Haaland na memorável temporada 2019/2020, que marcou a estreia do clube na fase de grupos da Liga dos Campeões. Minamino foi protagonista em todas as 11 taças que levantou em seu período na Áustria. O japonês adorava aparecer nas decisões. Ponta oportunista, está em 12º na lista de maiores artilheiros de todos os tempos do Red Bull Salzburg , com 65 gols.

