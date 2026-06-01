Só craques: 5 jogadores de futebol pra acompanhar em 2026

Neymar dispensa apresentações. O jogador do Santos é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Depois de um período com problemas físicos constantes, ele conseguiu engatar uma série de jogos no Santos, mostrando que está de volta. Nos últimos 16 jogos que fez pelo clube paulista, o craque marcou 11 gols, fez quatro assistências e registrou 15 participações em gol. A sequência rendeu a

. O momento está registrado em um dos episódios da série em que o craque revela bastidores da carreira e da vida pessoal em seu canal no

e em

.