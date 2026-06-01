Só craques: 5 jogadores de futebol pra acompanhar em 2026

01
Neymar 🇧🇷
Neymar dispensa apresentações. O jogador do Santos é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Depois de um período com problemas físicos constantes, ele conseguiu engatar uma série de jogos no Santos, mostrando que está de volta. Nos últimos 16 jogos que fez pelo clube paulista, o craque marcou 11 gols, fez quatro assistências e registrou 15 participações em gol. A sequência rendeu a convocação pra seleção brasileira. O momento está registrado em um dos episódios da série em que o craque revela bastidores da carreira e da vida pessoal em seu canal no YouTube e em Red Bull TV.
Além de acumular dezenas de troféus pelos clubes que defendeu dentro e fora do Brasil, Neymar foi campeão da Copa das Confederações em 2013, ouro na Rio 2016 e prata em Londres 2012 defendendo a seleção.
02
Memphis Depay 🇳🇱
Memphis Depay é o jogador mais veterano dessa lista, com 32 anos de muito futebol desfilado na Europa e no Brasil. O holandês já defendeu as cores de PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. E desde 2024, veste o branco e preto do Corinthians.
O corintiano chegou à seleção adulta de seu país em 2013. Um ano depois, estava disputando a Copa do Mundo no Brasil, torneio que terminou em terceiro lugar, com dois gols marcados. Atacante habilidoso e cheio de estilo, Memphis é o maior artilheiro da história da seleção da Holanda, com 54 gols (até agora!).
03
Endrick 🇧🇷
A mais nova promessa do futebol brasileiro já é uma realidade. Endrick tem sido sinônimo de gol por onde passa. Emprestado pelo Real Madrid pro Lyon no fim do ano passado, o jogador conseguiu ganhar ritmo de jogo e mostrar que pode ser decisivo. Em cerca de seis meses, foram 21 jogos, oito gols, sete assistências e 15 participações diretas em gols da equipe francesa.
Com a contribuição do brasileiro, o Lyon conseguiu uma vaga na Champions League. Seu desempenho rendeu a convocação pra seleção brasileira e o retorno ao Real Madrid na próxima temporada, com chances de lutar de fato pela vaga de titular.
04
Richard Ríos 🇨🇴
O jogador, conhecido por sua versatilidade, é parte importante do meio-campo da seleção da Colômbia, mas mantém uma estreita ligação com o Brasil. Ele começou a se destacar jogando futsal em seu país até que, em 2020, foi chamado pelo Flamengo pra jogar no campo e não saiu mais. Richard defendeu, ainda, as cores do Guarani, de Campinas, e do Palmeiras.
Em 2023, o meio-campista foi chamado pela primeira vez pra defender a Colômbia e, no ano seguinte, foi vice da Copa América. Na última temporada, jogou pelo Benfica, marcou oito gols e deu seis assistências.
05
Nico Williams 🇪🇸
Desde 2022, Nico Williams é nome certo nas convocações da seleção da Espanha. Naquele ano, ele conquistou a vaga na Copa do Mundo e defendeu o time pela primeira vez aos 20 anos. Dois anos depois, foi um dos grandes destaques da seleção campeã da Europa. Na final, foi o autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra. Tornou-se, ali, o segundo jogador mais jovem da história do torneio a marcar na decisão.
Nico é irmão mais novo de Iñaki Williams, seu companheiro de Athletic. Filho de pais ganeses, Iñaki defende as cores de Gana, país natal dos pais.
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