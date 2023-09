7 curiosidades sobre o Red Bull Bragantino

Em 1994, o Braga fez uma aposta ousada pro seu comando técnico: contratou o montenegrino Dusan Draskovic, que vinha de um quarto lugar na Copa América de 1993 com a seleção do Equador. O gringo chegou com moral, mas pouco durou em Bragança. O modesto 11º lugar no Paulistão minou as chances de Draskovic seguir no Massa Bruta. Pro seu lugar, Cilinho foi o escolhido.

Os livros de história do futebol um dia contarão que o Red Bull Bragantino tornou-se em 2023 o primeiro clube a vestir uma camisa de treino num jogo oficial em qualquer uma das quatro principais divisões nacionais. A camisa grená foi usada excepcionalmente contra o Grêmio. Em camisas pra uma única ocasião, aliás, o Massa Bruta é especialista: na última rodada da Série B de 2019, com o título garantido, a equipe jogou contra o CRB com uma releitura da célebre camisa carijó de 1991.

