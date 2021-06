Daka e Mwepu: mais que amigos, parceiros de Red Bull Salzburg

Se depender do entrosamento de Patson Daka e Enock Mwepu , o Red Bull Salzburg pode sonhar com voos altos para as próximas temporadas. Os dois se conhecem desde a adolescência, ainda na Zâmbia, e formaram uma grande amizade pra vida.

Daka é uma das estrelas do atual elenco do Salzburg, octacampeão austríaco. Atacante oportunista, ele pintou em uma peneira com outros milhares de garotos vindos de dez províncias de Zâmbia. Aos 18 selecionados, uma vaga na seleção júnior do país como prêmio máximo. Daka era o capitão daquele time.

Foi justamente nesse período que Daka , então com 13 anos, cruzou pela primeira vez com Enock Mwepu , 14. Na verdade, ele conhecia o futuro amigo só de ouvir falar. As informações que chegavam davam conta de que Mwepu era um meia de precisão nos passes e controle de jogo, por isso o apelido de "computador". Daka não via o novo colega como concorrente. Pelo contrário. Nascia ali uma grande aliança.

Daka e Mwepu com a camisa da seleção de Zâmbia © Arquivo pessoal

A infância de Daka foi bem difícil. Seu pai, Nathtali, era atleta de um time amador de Kafue, cidade onde moravam, mas morreu muito jovem. Ele não tinha completado nem os 15 anos quando precisou tomar as rédeas da família. Mesmo ganhando pouco com o futebol, ele fazia tudo o que podia para ajudar sua mãe e as pessoas que o cercavam.

Se esperar ter muito dinheiro para ajudar quem tem menos, você nunca será rico o suficiente Patson Daka

Mwepu nasceu na capital Lusaka. Mudou-se ainda criança para Chambishi, cidade com forte atividade mineradora. Robby, o pai, trabalhou por muitos anos em uma empresa de extração de cobre. Hoje, é agricultor.

Em 2017, Daka saiu de Zâmbia para jogar pelo FC Liefering, time satélite do Red Bull Salzburg na segunda divisão austríaca. Daka tinha 19 anos e, de cara, sofreu muito com a drástica mudança de ambiente. A saudade de casa e dos amigos tornou-se inevitável. "É difícil quando você está longe de casa, sozinho em um país estrangeiro. Eu estava com muita saudade de casa."

O tão esperado reencontro

Mas o destino jogou a favor de Daka. Seis meses após a sua chegada na Áustria, o amigo Mwepu desembarcou em Salzburgo pra jogar pelo Liefering.

"Quando Enock chegou, parei de sentir saudades de casa. Naqueles primeiros meses em Salzburgo, dividimos um quarto na Red Bull Football Academy. Passamos todo o nosso tempo livre juntos, falando sobre tudo o que estava em nossas mentes", recorda Daka. "Quanto melhor nos conhecíamos, mais lutávamos um pelo outro", completa.

Mwepu e Daka ajudaram o Red Bull Salzburg a conquistar o octa austríaco © GEPA pictures

A parceria conseguiu o primeiro título de relevância pela seleção zambiana na Copa das Nações Africanas sub-20. Na final, contra Senegal, Daka fez o primeiro gol da vitória de Zâmbia por 2 a 0 e foi eleito o melhor jogador do torneio.

Daka manteve a boa fase também no Red Bull Salzburg . Ainda no time de base, venceu a Uefa Youth League - a Liga dos Campeões sub-19 -, marcando um dos gols na final contra o Benfica. Pelo time principal, ele foi bicampeão da Copa da Áustria e tri da liga nacional, jogando por muitas vezes ao lado de Haaland, hoje ídolo do Borussia Dortmund. Na temporada passada, acabou artilheiro da equipe, com 34 gols.

Dupla do barulho: Daka e Haaland tabelaram muitas vezes no Salzburg © GEPA Pictures

Enquanto Daka ganhava os holofotes no futebol europeu, Mwepu batalhava para conquistar o seu espaço. Para ele, ver o amigo brilhando só o estimulou a seguir na luta. "Sempre foi muito inspirador ver o quão longe Daka avançou. Isso me deu motivação para treinar e trabalhar mais duro. Ele sempre foi o líder de nossa equipe e eu queria ser como ele."

Daka e Mwepu são estrelas na Zâmbia. Quando estão de férias no país, eles não conseguem dar um passo sem causar um certo rebuliço. Até mesmo o presidente Edgar Chagwa Lungu não perde a oportunidade de tietar a dupla, utilizando as redes sociais para repercutir notícias sobre os jogadores.

A temporada 2021-2022 será a quarta de Daka e Mwepu com a camisa do Salzburg . Além do campeonato austríaco, a dupla tem mais uma oportunidade de disputar a fase de grupos da Champions - terão de jogar a fase preliminar. Aliás, um dos maiores sonhos profissionais de Mwepu com o melhor amigo envolve o torneio interclubes. "Espero um dia encontrá-lo como adversário em uma final de Liga de Campeões", conta o meia. Daka concorda, e faz um importante aviso. "Mesmo assim, continuaremos sendo amigos."

O futebol de Zâmbia em números

18 times disputam a segunda divisão do país, entre eles o Kalue Celtic FC, equipe que revelou Daka e Mwepu.

30 pessoas, sendo 18 atletas, morreram em acidente aéreo dia 27 de abril de 1993, quando a delegação da Zâmbia viajava para jogar contra o Senegal pelas Eliminatórias.

O primeiro e único título de Zâmbia da Copa Africana de Nações foi conquistado em 2012. Na final, bateu nos pênaltis a favorita Costa do Marfim, de Drogba, Kalou e Yaya Touré.

1 gol tem a Zâmbia na fase de grupos da Liga dos Campeões. O feito é de Patson Daka, o primeiro na goleada por 4 a 1 do Red Bull Salzburg sobre o Genk, da Bélgica, em 2019.

