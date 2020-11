O dia em que Dorival Júnior 'fugiu' da Red Bull Arena

Foram quatro anos de obras até que no dia 20 de março de 2010, o New York Red Bulls pôde finalmente inaugurar a sua arena, em New Jersey. E para abrir os trabalhos com pompa e circunstância, convidou o Santos para um amistoso. Ali começava uma aventura não exatamente para o time, mas para Dorival Júnior, técnico do Peixe na época.

Com jogo contra o Ituano pelo Paulista marcado para 21 de março (isso mesmo, dia seguinte à inauguração do estádio), o Santos enviou aos EUA uma equipe (bem) alternativa, com muitos jogadores da base e reservas pouco utilizados no time principal. Por contrato, porém, o Peixe deveria levar o técnico titular e pelo menos dois jogadores com passagem pela seleção. E os escolhidos foram Giovanni, ídolo santista nos anos 90 e que estava de volta ao clube para encerrar a carreira, e Neymar Jr. , que, suspenso no Estadual, estava com a semana livre de jogos.

A Red Bull Arena estava tomada. Todos os 25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. E essa atmosfera (somada ao adversário sem sua força máxima) favoreceu os donos da casa, que precisaram de apenas 45 minutos para marcar 3 a 0, gols de Lindpere, Petke e Richards.

Além do futebol, a Red Bull Arena já recebeu partidas de rúgbi e lacrosse © Red Bull Content Pool

"Cheguei nos Estados Unidos um dia antes do jogo e tivemos uma série de eventos para participar. Foi tudo lindo, impecável, parecia até final da NBA, ou Super Bowl. Não é desculpa, até porque o New York Red Bulls mereceu o resultado, mas não foi fácil pros nossos jogadores entrarem na partida. Foi difícil se concentrar", lembra Dorival, que se desdobrou para manter um olho na ação em campo e outro no seu relógio. O treinador alvinegro precisava estar em São Paulo a tempo da partida contra o Ituano.

Cinco minutos antes de acabar o primeiro tempo, o técnico passou o bastão para o auxiliar, Marcelo Martelotte, e deixou o estádio. Seu voo de volta não demoraria a sair. A ideia era desembarcar na manhã do dia 21, descansar no hotel onde o time estava concentrado e de lá partir para o Pacaembu, para o jogo às 19h30. Nos EUA, o Santos ainda diminuiu o placar, com Germano, nos acréscimos do segundo tempo - veja os gols da partida no vídeo abaixo.

"Olha, nunca tinha visto isso na minha vida. Foi tudo tão rápido, uma correria. Eu sai do estádio e já havia um carro me esperando, com todo o meu material dentro. Me deixaram praticamente dentro do avião. Dormi um pouco durante o voo e cheguei em São Paulo de manhã. Encontrei a equipe no hotel e finalizei a preparação para o jogo", conta Dorival.

Em menos de 24 horas, lá estava Dorival Júnior sentado no banco, no Pacaembu. Só que, dessa vez, só teve o trabalho de desfrutar do jogo. O Ituano saiu na frente, mas o Peixe virou e detonou: 9 a 1. André fez três gols, Paulo Henrique Ganso e Madson marcaram dois e Maikon Leite e Zé Eduardo também fizeram um cada um.

"O Neymar pediu pros jogadores fazerem uma homenagem pra ele em caso de gol, imitando o gesto da Estátua da Liberdade. O André marcou o primeiro e fez. Depois repetiram algumas outras vezes. Esse time foi um dos que mais me deu prazer de ver jogar. Era muito bom coletivamente e com individualidades extraordinárias", lembra o treinador, que conquistaria os títulos paulista e da Copa do Brasil naquela temporada.