Os números que fazem de Forsberg um mito do RB Leipzig

O gol que Forsberg marcou no finalzinho do jogo, o que decretou o placar de 3 a 1, tem uma simbologia importante: foi o milésimo que o RB Leipzig marcou em jogos oficiais desde a sua fundação, em 2009. Agora, o mais curioso é que o camisa 10 é pivô de uma outra estatística redonda. Em setembro de 2016, ele marcou contra o Augsburg, pela Bundesliga, o 500º gol dos Touros.

Pensa que a sina de números redondos de Forsberg parou por aí? Nada disso. Ao entrar em campo para encarar a Real Sociedad, o sueco cumpriu o seu 40º jogo pelo RB Leipzig em competições europeias, o que faz dele o recordista do clube neste quesito, com um jogo a mais que Lukas Klostermann e Yussuf Poulsen .

