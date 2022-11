Atacante do RB Leipzig usou MMA pra evoluir no futebol

por algum tempo. Precisava ganhar mais resistência no futebol e era um esporte que me exigia muito fisicamente. Mas eu sempre soube que minha maior paixão era mesmo o futebol", diz André, que também praticou caratê.

E pra evoluir no futebol, o atacante português investiu nas artes marciais . Durante a adolescência, buscou uma forma diferente de se destacar e crescer. "Treinei MMA por algum tempo. Precisava ganhar mais resistência no futebol e era um esporte que me exigia muito fisicamente. Mas eu sempre soube que minha maior paixão era mesmo o futebol", diz André, que também praticou caratê.

Os dias de luta viraram dias de glória pro André. Depois de passar por Boavista e Padroense, ele foi integrado à base do Porto em 2011, aos 16. Não demorou muito e André desandou a marcar gols. Em 2013, estreou pelo Porto B e em, 2015, na equipe principal. Mas foi na temporada 2016/2017 que ele deu o salto de qualidade, sendo o artilheiro do Porto, com 21 gols, e ganhando a primeira chance na seleção portuguesa.

