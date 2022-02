Angeliño: 'Roberto Carlos e Marcelo são os meus ídolos'

Além da nacionalidade e do fato de serem entidades do Real Madrid, Roberto Carlos e Marcelo tinham outro aspecto em comum: o trato com a bola, bem acima da média para atletas do setor defensivo. E era justamente essa qualidade que faz de Angeliño um fã implacável da dupla.

Angeliño pertence a uma geração de laterais esquerdos espanhois que ousou atacar. A seleção da Espanha tem hoje nomes como Alba, do Barcelona, e Gayà, do Valencia, que estão quase sempre visitando a área adversária. O jogador do RB Leipzig já atuou pelas seleções de base da Espanha, mas ainda espera uma oportunidade no time principal.

