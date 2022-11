Meia do Red Bull Bragantino joga pela memória do pai

A motivação de Eric Ramires ao entrar em campo com a camisa do Red Bull Bragantino vai além da busca pela vitória. Ele é movido pela memória do pai , que morreu em 2016, ano em que o meia completou 16 anos.

Ramires, que na verdade não é sobrenome, e sim um apelido por causa da semelhança física com o ex-volante de Cruzeiro, Chelsea e seleção brasileira, atuava na base do Bahia e viajava pra um jogo quando recebeu a notícia da morte do pai, Edson Conceição , vítima de um infarto. O baque foi grande, mas em nenhum momento o meia pensou em esmorecer. A promessa feita ao seu maior incentivador de que se tornaria um jogador profissional e a urgência em não deixar mãe e irmã desamparadas impulsionaram o jogador a seguir na luta.

Eric ganhou o apelido de 'Ramires' por conta do porte físico © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

"Meu pai me ajudou muito. Era quem me dava suporte quando eu não passava nas peneiras. Infelizmente ele não pôde me ver jogar como profissional, mas a gente trabalhou muito em parceria pra chegar onde cheguei. Ele é o meu herói e eu jogo por ele", diz Ramires.

Sem o pai, Ramires precisou assumir um papel que ainda não conhecia dentro de sua casa. "Foi muito difícil ser o homem da casa aos 16 anos, cuidar da minha mãe e da minha irmã. Precisava ajudar no sustento da minha família. A pressão para vingar no futebol era muito grande. Foi nesse momento que decidi me mudar pro CT do Bahia e lá eu aprendi muita coisa."

O futuro era promissor. Depois de completar o ciclo na base, Ramires teve a tão esperada chance de estrear entre os profissionais. E a primeira vez foi um teste de fogo, em um dos maiores clássicos do Nordeste.

Eric Ramires © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino Por tudo o que já conquistei, me considero um cara realizado

Dia mais feliz da vida

Bahia x Sport pela 23ª rodada do Brasileirão, na Fonte Nova. Em campo, um jovem jogador de 18 anos entre os titulares. Aposta do técnico Enderson Moreira, que precisou recorrer ao time sub-20 para preencher uma lacuna no meio de campo.

"Treinei a semana inteira na equipe reserva e estava quase certo de que não iria jogar. Mas na antevéspera do jogo, três jogadores da minha posição se machucaram e o Enderson me escalou como titular pela primeira vez", lembra.

Ramires é um dos titulares mais assíduos utilizados por Mauricio Barbieri © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O Bahia venceu por 2 a 0 e Ramires teve boa atuação. "Foi o dia mais feliz da minha vida. Liguei pra todo mundo, família, amigos, empresário. Ganhamos o jogo e eu fui bem, acertei até uma bola na trave. Pensei o tempo todo no meu pai. Nesse dia, deixei uma foto dele no vestiári pra me inspirar."

Ramires deixou o Bahia em 2019 e passou rapidamente por empréstimo pelo Basel, da Suíça. Em 2020, ele assinou com o Massa Bruta , onde já superou a marca de 100 partidas disputadas .

