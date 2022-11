Leo Aragão, goleirão do Red Bull Bragantino, vai ser economista

Goleiro da equipe sub-23 do Red Bull Bragantino , Léo Aragão sacou rápido que pra administrar bem o próprio dinheiro, era preciso fazer um mergulho mais profundo no universo das finanças. Por isso, decidiu conciliar a rotina pesada de treinos e jogos com os estudos. Em 2023, o jogador vai pro último ano da faculdade de economia .

"Sempre me interessei pelo mercado financeiro, mas foi uma palestra no Red Bull Bragantino que me fez começar uma faculdade nessa área. Acho que Economia engloba todas as coisas que gosto desde os tempos de escola. Assim que me formar, pretendo fazer cursos de especialização", conta Léo.

Voa, Léo! Goleiro foi vice-campeão do Brasileiro de Aspirantes em 2022 © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O plano do goleiro a longo prazo é ter um pós-carreira saudável, sem contratempos. "Quero aprender o máximo para trabalhar no mercado financeiro assim que parar de jogar, saber como investir, aplicar o meu dinheiro da melhor forma. Os salários no futebol são bons e permitem uma aposentadoria tranquila. Minha meta é ter estabilidade financeira em dez anos", afirma o jogador nascido em 2002.

Para completar o ciclo, no entanto, Léo terá que dar o primeiro passo, que é cavar um lugar no elenco principal do Massa Bruta. Ele chegou ao Red Bull Brasil em 2015, aos 13 anos, e jogou em todas as categorias de base a partir do sub-14. Em 2019, passou a ser convocado para participar das atividades com o time profissional, mas ainda não foi relacionado para um jogo oficial.

Léo Aragão © Matheus Sebenello Temos bons goleiros. É preciso ter paciência para jogar. Estou pronto para quando a oportunidade surgir

A temporada 2022 de Léo foi bem agitada. Entre janeiro e março, ele disputou a A2 do Paulista com o Red Bull Brasil. Em maio, acabou emprestado à Caldense, mas três meses depois retornou ao Red Bull Bragantino para a reta final do Brasileiro de Aspirantes. Léo fechou a campanha do inédito vice-campeonato na reserva.

Consultor financeiro

Prestes a se formar economista, Léo afirma que não se sente ainda tão à vontade para falar sobre dinheiro com os colegas de time, mas sempre que consultado, ele não se furta em responder.

"Quando estamos num papo mais formal e alguém tem dúvida, eu falo sobre pensar a longo prazo, ter reserva de emergência, essas coisas. O mais importante para quem quer começar a investir é saber qual o seu perfil, se é mais moderado ou mais arrojado. Aí vai de cada um, dentro de sua condição e objetivo."

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!