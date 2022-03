Miguel, meia do Braga, cuida do corpo inspirado em CR7

e segue sendo relevante na principal liga do mundo. Um dos maiores vencedores da história do futebol e notório quebrador de recordes, o português é obcecado pelos cuidados com o corpo. É seguindo à risca os passos do craque que

"Sempre vi a preparação física como algo muito importante. Se eu não estiver bem fisicamente, não vou conseguir jogar, ainda mais no Red Bull Bragantino , que tem um estilo de jogo que exige intensidade o tempo todo. Nesse aspecto, o Cristiano Ronaldo é a minha grande referência. Fazer o que ele faz aos 37 anos não é pra qualquer um. Espero um dia atingir este nível", afirma Miguel, que nos tempos de Flu chegou a contar com um preparador físico pessoal.

Caprichar na academia é só uma das tarefas diárias de Miguel para aprimorar o seu condicionamento. "Procuro sempre chegar antes do horário do treino e fazer algo na academia. Além disso, cuido do meu sono, da minha alimentação e hidratação", conta.

Miguel fez apenas 20 jogos pelo profissional do Flu antes de assinar com o Braga. Ele garante que não foi nada difícil tomar essa decisão.

O fato do Braga apostar em jovens e do [Maurício] Barbieri pedir minha contratação pesaram na escolha

