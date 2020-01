'Não tenho medo de nenhum goleiro', diz Neymar Jr.

, o craque da seleção faz um balanço do que foi o seu ano de 2019, fala dos desafios para 2020 e revela com quais craques da história do futebol gostaria de ter batido uma bola.

Em entrevista exclusiva ao RedBull.com , o craque da seleção faz um balanço do que foi o seu ano de 2019, fala dos desafios para 2020 e revela com quais craques da história do futebol gostaria de ter batido uma bola.

Em entrevista exclusiva ao RedBull.com , o craque da seleção faz um balanço do que foi o seu ano de 2019, fala dos desafios para 2020 e revela com quais craques da história do futebol gostaria de ter batido uma bola.