Justin Kluivert: 'Queria ter feito dupla com Rivaldo'

. Em rápido bate-papo com o

Depois dos Cruyff, dos De Boer e dos Blind, agora os Kluivert são a nova dinastia de boleiros de sucesso no futebol holandês. Filho de Patrick Kluivert, ótimo atacante dos anos 90 e 2000, Justin surgiu muito bem no Ajax, passou pela Roma e agora está no

Um parceiro do seu pai que você gostaria de fazer dupla.

Um parceiro do seu pai que você gostaria de fazer dupla. Rivaldo.

Um parceiro do seu pai que você gostaria de fazer dupla. Rivaldo.

A melhor característica que herdou do seu pai em campo.

A melhor característica que herdou do seu pai em campo. Finalização.

A melhor característica que herdou do seu pai em campo. Finalização.