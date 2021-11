Juventude, talento, visão: as chaves para o futuro do Red Bull Bragantino

Thiago Scuro: Eu conheço o Maurício Barbieri há quase 20 anos e tenho certeza do seu nível de conhecimento, seu trabalho, seu caráter e suas qualidades como pessoa. Conversamos sobre o desejo do clube de jogar com um estilo agressivo, com jogadores jovens que buscam evoluir. Sua capacidade em implementar esse estilo foi um fator preponderante, pois não é fácil encontrá-lo no futebol brasileiro.

Thiago Scuro: No Brasil, costuma-se ter um estilo de jogo mais conservador, mais voltada para a defesa que para o ataque. Somos a equipe mais intensa da Série A do Brasileiro e isso se comprova em números, não é uma opinião pessoal. Somos a equipe que ganha mais bolas no terço final de campo, muito por conta dessa ideia de jogar de uma forma mais compacta. O futebol brasileiro está evoluindo nesse sentido. Nós mesmos, com o trabalho do Barbieri, estamos ajudando a criar essa nova cultura.