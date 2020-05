Esse dia foi louco: 7 momentos em que o futebol pirou

Placar de futsal entre Santos e Flamengo - e não era amistoso de pré-temporada, Brasil tomando de 7 da Alemanha no Mineirão, Galo ganhando a Libertadores mais sofrida de todos os tempos. A década passada teve um cardápio variado no quesito jogos insanos. E se tem na internet um especialista em loucuras do futebol, esse cara é o Carter Batista, criador do perfil @essediafoilouco . Pedimos pra ele eleger os jogos mais sem noção dos anos 2010.

Santos 4 x 5 Flamengo, Campeonato Brasileiro (2011)

"Um dos maiores jogos do século. Teve de tudo: Ronaldinho Gaúcho x Neymar Jr. , virada histórica do Flamengo com três gols do Ronaldinho, grande atuação do Neymar, que fez um gol que ganhou o prêmio Puskas, pênalti perdido por Elano, que falhou na cavadinha e o goleiro Felipe não só defendeu como fez embaixadinhas, gol incrivelmente perdido pelo Deivid."

Neymar Jr. fez o gol do ano no surreal Santos 4 x 5 Flamengo © Ricardo Saibun / Santos FC

Manchester City 3 x 2 QPR, Campeonato Inglês (2012)

"O gol histórico de Aguero no finalzinho, que tirou o Manchester City de um jejum de 40 anos sem conquistar o Campeonato Inglês."

Atlético-MG 2 (4) x 0 (3) Olimpia, Libertadores (2013)

"A última virada, o último sufoco que o Atlético-MG passou no mata-mata da Libertadores 2013. No segundo tempo, o atacante Ferreyra perdeu a melhor chance do jogo para o Olimpia, depois de passar pelo goleiro Victor e cair sozinho, derrubado pelo 'Sobrenatural de Almeida'. Esse gol poderia definir o título para os paraguaios."

Jogadores do Galo comemoram vitória nos pênaltis sobre o Olimpia © Bruno Cantini / Atlético Mineiro

Brasil 1 x 7 Alemanha, Mundial (2014)

"Um dos dias mais inacreditáveis do futebol em todos os tempos, mas a minha principal lembrança do jogo é aquele momento em que Oscar deu um lindo corte no Boateng e deixou o Neuer no chão para marcar um golaço para o Brasil. O resto é história."

Barcelona 6 x 1 PSG, Liga dos Campeões (2017)

"O Barcelona perdeu o primeiro jogo por 4 a 0 em Paris e, na volta, tomou um gol em casa, que o obrigava a fazer 6 para se classificar. E fez. Foi um show do Neymar e o gol da classificação, do Sergi Roberto, saiu no último suspiro."

Sergi Roberto fez o gol que valeu a classificação improvável do Barça © DIvulgação / Barcelona

Vitória 1 x 1 Bahia, Campeonato Baiano (2018)

"Eu estava no Barradão e presenciei o momento em que o Vinícius, do Bahia, fez o gol de pênalti e comemorou com uma dancinha na frente da torcida do Vitória, provocando uma confusão que gerou 9 expulsões. Depois disso, os jogadores do Vitória foram forçando cartões vermelhos e caindo em campo até o jogo ser interrompido por não ter o número mínimo jogadores. Entrou para o folclore do Ba-Vi."

Ba-Vi foi de 2018 ficou manchado pelas confusões em campo © Felipe Oliveira / EC Bahia

Flamengo 2 x 1 River Plate, Libertadores (2019)

"E pra fechar, o mais recente, que foi a incrível e inesquecível virada do Flamengo com dois gols do Gabigol, aos 43 e aos 46 minutos do segundo tempo, em cima do River Plate supercampeão de Gallardo."