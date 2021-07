Brasileiro joga por mímica e ganha espaço no NY Red Bulls

para a temporada 2021, o atacante supera a barreira do idioma com os colegas de time de maneira simples e objetiva: chamando a atenção pro maior protagonista do jogo, a bola.

"Meu inglês ainda é ruim. Nos treinos e nos jogos, eu costumo falar 'ball' em praticamente todas as situações. Eles entendem o que eu quero. Fora de campo, eu me faço entender com mímicas. No gestual, faço muita coisa sozinho aqui nos Estados Unidos: vou ao mercado, ao shopping, à oficina mecânica", conta Fábio.

Formado nas categorias de base do Nacional, time tradicional da cidade de São Paulo, Fábio ganhou projeção pelo Oeste, pelo qual foi vice-artilheiro da Série B do Brasileiro de 2019. Em 2020, teve rápida passagem pelo Albirex Niigata, da segunda divisão japonesa, e voltou ao Oeste.

Além do Fábio, outro brasileiro que integra o elenco do NYRB é o goleiro Carlos Coronel, ex-Red Bull Salzburg.