Como Neymar Jr. se transformou em uma estrela mundial

Desde os primeiros toques na bola, em São Vicente, Neymar Jr. não deixou dúvidas de que tinha um talento especial. E como costuma acontecer com craques desse nível, o caminho até o topo é meteórico. Aos 17 anos, ele já brilhava com a camisa do Santos. Aos 22, disputava o seu primeiro Mundial como astro maior da seleção. Aqui estão sete passagens que o documentário "Neymar - O Caos Perfeito" , da Netflix , destaca sobre a ascensão do craque.

01 De 0 a 100: o início da jornada

Nascido em Mogi das Cruzes, Neymar Jr. tem o futebol no DNA. Seu pai, Neymar da Silva, jogou profissionalmente como atacante. Com apenas 10 anos de idade, Neymar estampava capas de jornais em Santos. A expectativa era de que o garoto encabeçaria muito em breve uma nova nova e promissora geração de "Meninos da Vila". E assim foi.

O menino Neymar ainda nos tempos de futsal, na Baixada Santista © Reprodução / Netflix

Em 2008, Ney finalizou a integração da base para o profissional do Santos e no Paulista de 2009, ele já fazia seus gols pelo time de cima. O ano da afirmação foi 2010, quando o atacante comandou o Peixe nas conquistas do Paulista e da Copa do Brasil, além de receber a sua primeira convocação para a seleção brasileira.

Neymar Jr. © Reprodução / Netflix 2010 foi o ano mais rápido da minha vida. Tudo foi do zero a 100 Neymar Jr.

02 O consolo de Messi e a virada de chave

Disputado a tapas por Barcelona e Real Madrid, Neymar Jr. optou em 2013 por vestir a camisa do time catalão. Lá, ele realizaria o grande sonho de jogar ao lado de um dos seus ídolos, o argentino Lionel Messi.

O entrosamento entre os dois era bom dentro e fora de campo, mas a relação ganhou um aditivo durante um jogo contra o Athletic Bilbao, na temporada 2013-2014. Neymar não jogava bem e no intervalo da partida ele desabou em lágrimas. Messi notou a chateação do amigo e foi confortá-lo.

"Foi um jogo contra o [Athletic] Bilbao, que eu estou chorando no vestiário, no banheiro. O Messi falou comigo, eu estava chorando e expliquei: meu espanhol é mais ou menos, não consigo jogar, não consigo ser eu mesmo. Ele me deu o suporte que eu precisava naquele momento. E foi onde a chave virou. Comecei a me sentir mais leve", lembra Neymar.

03 A 'boa notícia' do Mundial de 2014

Em seu primeiro Mundial pela seleção brasileira, em 2014, Neymar vinha bem - quatro gols em quatro jogos - até as quartas de final, contra a Colômbia. No segundo tempo, Neymar sofreu uma lesão nas costas após forte entrada de Zuñiga. Chorando de dor, o camisa 10 precisou ser substituído e acabou cortado do Mundial.

"Quando levei o golpe, senti o choque descer até meus pés. Não consegui nem me virar. O médico disse que tinha boas e más notícias. A má é que eu estava fora do Mundial, e a boa é que se a lesão fosse 2 cm para o lado, eu não voltaria a andar."

04 A redenção no Maracanã

Dois anos depois do Mundial, Neymar voltou ao Brasil para a disputa dos Jogos do Rio. Ele tinha a missão de conduzir a seleção ao seu primeiro ouro olímpico e amenizar parte das críticas que recebia por um suposto descomprometimento com a equipe.

Neymar assumiu a faixa de capitão, jogou bem e foi decisivo na final contra a Alemanha, marcando um golaço de falta no tempo regulamentar e convertendo a última cobrança na disputa por pênaltis.

"Meu coração começou a bater forte [no momento da cobrança decisiva]. O Maracanã estava lotado, todo mundo gritando. Rezei, então percebi que as traves pareciam gigantescas e o goleiro parecia super pequeno. Naquele momento eu me acalmei e disse 'agora é hora de marcar'. É uma das melhores coisas que aconteceram em toda a minha vida."

05 O impacto da morte do ídolo

Neymar sempre foi fã de basquete e sempre admirou Kobe Bryant. Dias antes da morte do craque do Los Angeles em um acidente de helicóptero, em janeiro de 2020, Ney havia participado de uma peça promocional ao lado da lenda do Los Angeles Lakers.

"Eu estava no intervalo de um jogo quando fui informado [sobre a morte de Kobe]. Foi aterrorizante. Poucos dias antes ele estava em Paris e acabamos fazendo uma filmagem juntos. Para mim, aquela filmagem foi um dos melhores momentos que tive com alguém. Foi um momento terrível. É difícil para mim falar sobre coisas que envolvem o meu comportamento, fico envergonhado, mas tudo mudou naquele dia."

Neymar Jr. e Kobe Bryant © Arquivo pessoal Kobe é um ídolo, um ícone, uma lenda. Ele não era um cara qualquer Neymar Jr.

06 Um tempo com a família

A parada do futebol por conta da pandemia fez Neymar resgatar um pouco de suas raízes. Ele passou alguns meses em casa e refletiu sobre a importância de estar ao lado da família e amigos.

"Às vezes estamos correndo por aí, sem parar, então esquecemos das pessoas que amamos, esquecemos de abraçá-las. Mas quando você faz isso, você se dá conta: 'caramba, isso me deixa feliz!'."

07 A relação com o pai

Neymar pai é um personagem crucial no documentário. Justificável, já que ele sempre administrou a carreira do filho. Apesar do vínculo estreito, Neymar admite que a relação entre pai e filho hoje é um pouco diferente.

Neymar Jr. posa ao lado do pai, Neymar da Silva © Arquivo pessoal

"No passado, tínhamos mais um relacionamento entre pai e filho, mas nos afastamos. Ainda estamos próximos, é claro, mas acho que é hoje a relação é mais profissional."

