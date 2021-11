Red Bull Street Style: tudo pronto pra Final Mundial

Red Bull Street Style Red Bull Street Style brings together the best …

Ao todo, 24 atletas disputam o título - 16 no masculino e oito no feminino. Em 2021, o evento completa o seu décimo aniversário e volta a rolar presencialmente, depois de uma edição online no ano passado.

Apesar da tradição no freestyle, o Brasil tem apenas um título no Red Bull Street Style, com Ricardo Chahini, em 2019.

A família Fagerli manda no freestyle mundial. Erlend é o número 1 no ranking mundial, e seu irmão, Brynjar, o número 2.