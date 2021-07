Donnarumma, gigante italiano, chegou ao topo da Europa

Talvez você nem se lembre o que estava fazendo de relevante na adolescência. Mas Gianluigi Donnarumma , campeão e melhor jogador da Eurocopa , tem ainda fresco na memória onde estava e até a roupa que vestia quando tinha 16 anos e 242 dias. Ele disputava o seu primeiro jogo com a camisa do Milan e se tornava o segundo goleiro mais jovem a entrar em campo na primeira divisão italiana.

Tudo na vida de Donnarumma aconteceu muito rápido. Com 13 anos, ele se despediu dos pais e saiu de sua casa em Campania, província de Nápoles, rumo a Milão, onde se juntou ao infantil do Milan . Na temporada 2014-2015, passou a fazer parte do time de cima. Era apenas a quarta opção. Em outubro de 2015, furou a fila e ganhou a primeira oportunidade entre os profissionais.

Gianluigi Donnarumma © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Fã de Buffon e Dida - que foi o seu treinador de goleiro no Milan nos últimos dois anos -, Donnarumma já mostrava cedo ter predicados para ser um atleta completo para a posição. Em 2016, quando ainda jogava pela seleção italiana sub-21, foi surpreendido com a chamada para um amistoso da equipe principal contra a França. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Buffon e, aos 17 anos e 189 dias, quebrou o recorde de goleiro mais jovem a defender a Azzurra.

Aprendeu com Dida? Donnarumma nunca perdeu uma disputa por pênaltis. Foram três vitórias pelo Milan e duas pela seleção italiana. Estreia pesada O primeiro jogo como profissional foi contra o Real Madrid, em um torneio amistoso em 2015.

Com a Itália fora do Mundial de 2018, Buffon se aposentou da seleção e deixou aberta a disputa pela vaga de titular. O técnico Roberto Mancini testou atletas visando a Liga das Nações 2018-2019, mas as ótimas exibições pelo Milan carimbaram Gigio como favorito ao posto.

É um sonho incrível, o que eu posso dizer? Nós entramos para a história Gianluigi Donnarumma

E se havia alguma dúvida de que a Itália tinha um sucessor à altura de Buffon, ela se dispersou na Eurocopa. Gianluigi Donnarumma pegou muito no tempo normal e foi decisivo nos pênaltis. Nas semifinais, contra a Espanha, defendeu a cobrança de Morata. Na final, contra a Inglaterra, parou os chutes de Sancho e Saka e garantiu o bi da Azzurra, primeiro título europeu desde 1968.

Jogador com mais tempo em campo nesta Euro (719 minutos), Donnarumma fez nove defesas e tomou quatro gols em sete partidas. Foi eleito o melhor jogador da competição, sendo o primeiro goleiro a conseguir tal feito em 15 edições. Com todas essas credenciais, não será surpresa se o novo queridinho dos italianos, agora mais novo colega de Neymar Jr. no PSG, pintar entre os candidatos ao prêmio da Fifa de melhor do mundo em 2021.

No alto do seu 1,96 metro, Donnarumma nunca esteve distante do topo. Na Euro, ele chegou lá.

