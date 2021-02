Conheça o goleiro que mais levou gols do Neymar Jr.

Eiji Kawashima tem um pesadelo recorrente. Ele coloca a cabeça no travesseiro, fecha os olhos e imediatamente vem à mente Neymar Jr. na sua frente, com a bola dominada. Não à toa. Desde 2009, ano em que o brasileiro virou jogador profissional, nenhum outro goleiro tomou tantos gols quanto do Ney quanto o japonês.

Kawashima joga no no Strasbourg, da França. Contando clubes e seleção japonesa, são nove gols sofridos em cinco jogos em que Neymar estava do outro lado do campo.

Nenhum outro goleiro no mundo sofreu tanto com Neymar Jr quanto Kawashima © Divulgação / Strasbourg

O calvário de Kawashima começou em 2012, em um amistoso entre Brasil e Japão. Neymar Jr. deixou duas bolas na rede - e como piedade não é substantivo que se use pra craque, deu ainda uma assistência pra Kaká encerrar a goleada brasileira por 4 a 0.

Pula pra 2013. Estreia do Brasil na Copa das Confederações. Pela frente, o Japão de Kawashima. E logo no início do jogo, Neymar fez um dos seus gols mais bonitos pela seleção: chute de primeira, de voleio, no ângulo. E adivinha só: é, Kawashima, meu bom. Sua vida não é fácil...

Três meses depois do Mundial de dois mil e sete a um, o Brasil, já sob as ordens do técnico Dunga, curou a ressaca do vexame goleando novamente o Japão em mais um amistoso. E o que fez Neymar Jr. dessa vez? Os quatro gols da vitória por 4 a 0. Nada pessoal, Kawashima.

Aí Kawashima vai até a internet em um belo dia de 2017 e descobre que Neymar estava deixando o Barcelona pra jogar no PSG. Bem ali na França, onde nosso amigo japonês defendia o Metz. O que aconteceu no primeiro encontro? Um gol na vitória por 5 a 1. No último encontro entre os dois, deu Neymar novamente. De novo em 2017, o craque marcou de pênalti na vitória por 3 a 1 do Brasil contra o Japão.

Titular da meta do Strasbourg desde novembro do ano passado, Kawashima levou quatro gols do PSG em partida válida pelo primeiro turno da atual temporada do Francês, mas Neymar, que se recuperava de lesão, não entrou em campo. O problema para o goleiro japonês é que em abril tem o jogo do returno.

Quem são os cinco goleiros que mais levaram gols de Neymar Jr.

GOLEIRO CLUBE / SELEÇÁO GOLS Eiji Kawashima (JAP) Japão / Metz (FRA) 9 Sergio Asenjo (ESP) Villarreal (ESP) 6 Denis (BRA) São Paulo 5 Gorka Iraizoz (ESP) Athletic Bilbao (ESP) 5 Salvatore Sirigu (ITA) PSG (FRA) 5