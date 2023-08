7 noites memoráveis do Braga em torneios sul-americanos

O Red Bull Bragantino está com o espanhol afiadíssimo. Desde que voltou à Série A do Brasileiro, em 2020, o clube emplacou três participações seguidas em competições continentais. Nesse período, o Massa Bruta deixou um 7 a 1 pra memória e até final inédita fez. Aqui estão 7 jogos em que o Braga tirou onda pela América do Sul.

01 Red Bull Bragantino 5 x 1 Palmeiras

Copa Conmebol 1996 I Oitavas de final

Meses antes desse confronto pelas oitavas da Copa Conmebol, o Palmeiras havia sido campeão paulista invicto e com 102 gols marcados. O time era uma máquina. Mas o Braga, que jogava pela terceira vez um campeonato desse tipo - estreou em 1992, na própria Copa Conmebol -, não tomou conhecimento do rival, que tinha Marcos, Roque Júnior, Rincón, Luizão e Viola em campo, e fez 5 a 1 no jogo de ida, em casa, com destaque para Kelly, que guardou dois. Na volta, 3 a 0 Palmeiras.

02 🇨🇴 Tolima 1 x 2 Red Bull Bragantino

Copa Sul-Americana 2021 I Fase de grupos

Na vice-liderança do Grupo G e com apenas mais uma rodada pela frente, o Massa Bruta tinha a difícil missão de vencer o Tolima fora de casa e torcer para o Emelec, líder da chave, perder como mandante para o Talleres para ficar avançar às oitavas. Caicedo marcou para os colombianos, mas Ytalo empatou e manteve a esperança acesa. Enquanto isso, no Equador, o Emelec era goleado por 4 a 1 e abria a tão esperada brecha para o Braga. A dez minutos do apito final, Lucas Evangelista achou um chutaço do meio da rua e selou a dramática classificação.

Gol de Lucas Evangelista colocou o Braga no mata-mata da Sul-Americana 2021 © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

03 🇪🇨 Independiente Del Valle 0 x 2 Red Bull Bragantino

Copa Sul-Americana 2021 I Oitavas de final

O badalado Independiente Del Valle, campeão da Sula em 2019, pintava como favorito ao bi em 2021. Só esqueceu de combinar isso com o Braga. Na oitavas, o time comandado por Maurício Barbieri mandou aquele balde de água gelada nos equatorianos já no jogo de ida, em Guayaquil. A defesa segurou tudo lá atrás e Fabrício Bruno e Ramires decidiram na frente. Na volta, empate em 1 a 1 e festa bragantina.

04 🇦🇷 Rosario Central 3 x 4 Red Bull Bragantino

Copa Sul-Americana 2021 I Quartas de final

Esse é um daqueles jogos pra se guardar numa caixinha. Novamente fora de casa, o Braga cumpriu com perfeição o papel de visitante chato, incômodo. Artur fez três gols na vitória por 4 a 3 - Praxedes marcou o outro. No Nabizão, bastou uma vitória simples por 1 a 0 - com um golaço de antes do meio-campo de Artur! - para levar o Massa Bruta à semifinal contra o Libertad.

05 🇵🇾 Libertad 1 x 3 Red Bull Bragantino

Copa Sul-Americana 2021 I Semifinais

O jogo que cravou o Red Bull Bragantino em uma final continental pela primeira vez em sua história. O 2 a 0 na ida, em Bragança Paulista, havia encaminhado a vaga para o Braga, mas a cereja no bolo veio no Defensores del Chaco, em Assunção. Claiton defendeu um pênalti e Cuello, duas vezes, e Artur fizeram os gols. Na final, em Montevidéu, derrota para o Athletico por 1 a 0.

Festa no vestiário do Braga após a inédita classificação pra final da Sula © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

06 Red Bull Bragantino 2 x 0 Nacional 🇺🇾

Libertadores da América 2022 I Fase de grupos

A primeira vitória em Libertadores a gente nunca esquece. Sexto colocado no Brasileiro de 2021, o Braga estreou no principal interclubes da América do Sul com estilo: 2 a 0 sobre o Nacional, no Nabizão, gols de Ytalo e Andrés Hurtado. Na sequência, a equipe perdeu três jogos e empatou dois e acabou eliminada ainda na fase de grupos.

Hurtado marcou na primeira vitória do Red Bull Bragantino em Libertadores © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

07 Red Bull Bragantino 7 x 1 Tacuary 🇵🇾

Copa Sul-Americana 2023 I Fase de grupos

"E lá vem eles de novo, olha só que absurdo!", pensaram os paraguaios do Tacuary ao assistirem ao toque de bola do Braga naquela noite de 28 de junho de 2023. teve gol de tudo quanto é jeito e gosto: Sasha marcou um hat-trick, Sorriso fez dois e Lucas Evangelista e Thiago Borbas ainda tiveram tempo de brocar. Um passeio. Essa foi a maior goleada do Massa Bruta em jogos internacionais.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!