A fase do Racing não é das melhores, mas não dá pra desprezar a história dessa camisa. O clube de Avellaneda é campeão de uma Libertadores, uma Supercopa Sul-Americana e uma Copa Intercontinental. A equipe costuma se impor no Presidente Perón, estádio que comporta pouco mais de 51 mil pessoas, e que, a exemplo de outros tantos estádios argentinos, é um caldeirão. Bola no pé do meia Juan Quintero que ele se encarrega de pensar o jogo do Racing. O colombiano de 31 anos, destaque no River Plate campeão da Libertadores de 2018, é o ponto alto técnica do time.