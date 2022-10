Todos os craques com 100 jogos disputados pelo Red Bull Bragantino

Ícone do Braga desde a disputa da Série B de 2019, Claudinho bateu os 100 jogos em março de 2021, em partida contra o Atlético-GO. Em agosto daquele ano, ele foi negociado com o Zenit. Foram 129 jogos no Massa Bruta, com 31 gols e um prêmio de melhor jogador do Brasileiro de 2020. O meia é também o atleta do Braga com mais gols em uma única edição da Série A do Brasileiro: foram 20 em 2020.