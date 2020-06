Que saudade: caras que se aposentaram cedo demais

Jogador de futebol com mais de 15 anos de carreira em alto nível é exceção. Para alguns, dura bem menos do que isso, seja por lesão ou simplesmente por falta de estímulo em seguir atuando. Listamos nove talentosos jogadores que penduraram as chuteiras mais cedo do que poderiam e deixaram aquele gostinho de quero mais.

Marco Van Basten

O holandês é provavelmente o talento menos longevo da história do futebol. Atacante completo, que dominava todos os fundamentos dentro da grande área, fez uma penca de gols por Ajax, Milan e pela seleção. O problema é que ele se lesionava com a mesma facilidade com que aniquilava goleiros. Em 1992, pelo Milan, marcou contra o Olympique de Marselha, no jogo que decidiu a Liga dos Campeões, sua última aparição como atleta profissional. Com fortes dores nos tornozelos, deixou os campos aos 28 anos.

Reinaldo

Quem viu Reinaldo em ação pelo Atlético-MG diz que ele foi um dos melhores atacantes que o Brasil já teve. E os números jogam a favor dele: Rei é o maior artilheiro do Galo, com 255 gols. Ainda no auge, precisou extrair os meniscos, e isso só acelerou a sua aposentadoria em um período em que a medicina esportiva era pouco avançada. À medida em que o desconforto nos joelhos aumentava, os gols rareavam. Foi perdendo espaço nos grandes clubes até pendurar as chuteiras em 88, aos 31 anos, na segunda divisão holandesa.

Éric Cantona

Foi na Inglaterra que Cantona mostrou todo o seu potencial. No Manchester United, honrou a camisa 7 e carregou os Red Devils a quatro títulos de Premier League. Só que além do enorme talento com a bola, Cantona também tinha um temperamento pra lá de complicado. Em 95, agrediu com uma voadora um torcedor do Crystal Palace que o insultava. O ataque acabou rendendo uma suspensão de oito meses. Quando retornou, estava afastado de qualquer possibilidade de defender a França na Euro de 96 e no Mundial de 98. Jogou até 97 pelo United e se aposentou aos 30 anos.

Adriano

O Imperador ainda nunca anunciou a aposentadoria, mas a verdade é que deixou de competir há alguns anos. Um dos melhores atacantes do mundo nos anos 2000, Adriano começou a cair de produção em 2010, quando encerrou sua segunda passagem pelo Flamengo e assinou com a Roma. Acima do peso e às voltas com lesões, deixou a Itália debaixo de críticas e foi para o Corinthians em 2011, onde disputou apenas sete jogos. No ano seguinte, aos 30 anos, retornou ao Flamengo e a partir dali nunca mais veríamos Adriano enfileirar cinco partidas seguidas. Ainda passou por Athletico Paranaense (4 jogos), Le Havre (0) e Miami United (2).

Just Fontaine

Fontaine assombrou o futebol ao marcar 13 gols no Mundial de 58 , recorde do torneio. Chamado de Pelé francês, começava a curtir os louros de uma carreira promissora quando, em 1960, atuando pelo Reims, fraturou a tíbia e o perônio da perna direita em jogo contra o Sochaux. Ele ainda tentou retornar em grande estilo, mas os seus melhores dias haviam ficado pra trás. Em 62, aos 28 anos, Fontaine deixou os gramados.

Tostão

Um gigante dos gramados e figura emblemática do Mundial de 70, Tostão teve carreira meteórica. Em 69, num Cruzeiro x Corinthians, o craque mineiro levou uma bolada no rosto suficientemente forte para descolar a retina do olho esquerdo. Passou por uma cirurgia e conseguiu prolongar a carreira por mais quatro anos. Em 73, então no Vasco, recebeu o diagnóstico de que uma inflamação no olho atingido poderia cegá-lo caso seguisse jogando. Com apenas 26 anos, anunciou a despedida dos campos.

Sebastian Deisler

Deisler era a grande esperança da Alemanha de recuperar o seu prestígio após a campanha decepcionante no Mundial de 98. Maestro do meio-de-campo, encantou logo em sua temporada de estreia na Bundesliga, então com apenas 18 anos. Mas seu calvário começou em 2001, quando lesionou o joelho e perdeu a vaga no Mundial de 2002. Recuperado, retomou o bom futebol e foi contratado pelo Bayern de Munique. Depois de disputar a Copa das Confederações de 2005, sofreu uma nova lesão no joelho direito. Foi a deixa para, em 2007, aos 27 anos, sair de cena.

Michel Platini

O que leva um jogador a se aposentar um ano após ser uma das estrelas de um Mundial ? A gente não tem a resposta, mas Platini deve ter. O melhor jogador francês da história antes da aparição de Zidane era tricampeão da Bola de Ouro da revista 'France Football' quando, aos 31 anos, jogou o Mundial de 86. Marcou dois gols no torneio, um deles no jogo que marcou a eliminação do Brasil. Em 87, aos 32 anos, decidiu se aposentar, mesmo ainda com contrato vigente com a Juventus.

Patrick Kluivert

No seu segundo ano como profissional de Ajax, Kluivert virou febre na Holanda ao marcar o gol que deu o título da Liga dos Campeões ao clube de Amsterdã, em 1995. Comparado a Van Basten, foi contratado pelo Milan, mas por lá ficou apenas uma temporada. O auge viria mesmo no Barcelona, onde jogou por seis anos e marcou 122 gols. Em 2004, deixou o Camp Nou para tentar a sorte na Inglaterra, mas a empreitada com a camisa do Newcastle não deu muito certo. De lá, partiu para o Valencia e não conseguiu vingar. Kluivert vestiu ainda as camisas de PSV e Lille antes de dar adeus aos campos em 2008, com 31 anos.