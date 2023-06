O dia 20 de abril de 2013 marcou a redefinição do termo 'atacante onipresente'. Culpa do espanhol Jonatan Soriano, ex-jogador do Red Bull Salzburg , que conseguiu a proeza de no mesmo dia testemunhar o nascimento de sua terceira filha e marcar três gols em menos de 45 minutos.

Artilheiro e principal jogador dos Touros na temporada 2012/2013, Soriano era desfalque certo para a partida contra o Wolfsberger, pelo Campeonato Austríaco. O atacante estava em um hospital em Salzburg ao lado de sua esposa, Cristina Sabater, que já havia entrado em trabalho de parto. Poucas horas depois de Abril, a caçula da família, vir ao mundo, o Red Bull Salzburg pisava no gramado da Red Bull Arena. Assegurado de que tudo corria bem para esposa e bebê, Soriano não se conteve: pegou o carro e partiu em disparada até o estádio.

Foi no Red Bull Salzburg que Soriano ganhou notabilidade no futebol europeu © GEPA pictures

"Levei uns 30 minutos da maternidade ao estádio. Cheguei com o jogo no intervalo, estava 2 a 2. Não havia combinado com a comissão técnica de jogar, mas, para a minha surpresa, o treinador me colocou em campo no segundo tempo. Senti que tinha a responsabilidade de fazer algo pela minha equipe", conta Soriano em entrevista ao RedBull.com .

Com o campeonato na reta final e o Red Bull Salzburg precisando descontar a diferença de pontos para o líder Austria Viena, o técnico Roger Schmidt não teve dúvida e lançou mão do seu camisa 26. Soriano entrou no lugar de Nielsen e simplesmente colocou o jogo no bolso, marcando um hat-trick em 38 minutos na goleada por 6 a 2 (assista aos gols no vídeo abaixo) . "Foi um dia especial em todos os sentidos. Pude presenciar o nascimento da minha filha e fazer o que mais gostava, que era jogar futebol. Estava sob forte emoção, mas concentrado no jogo."

A vitória não teve efeito prático na classificação final, que acabaria com o Austria Viena na ponta, com 82 pontos, cinco a mais que os Touros. Mas nem tente tirar o peso dessa rodada para Soriano. "Faria tudo de novo. Foi sem dúvida a melhor experiência da minha vida."

Soriano homenageou a filha ao marcar contra o Wolfsberger © GEPA pictures

Você sabia? Camisa eternizada Um mês após deixar o Red Bull Salzburg, Soriano teve a sua camisa de número 26 aposentada pelo clube. Bons companheiros Hoje no Flu , Alan foi o melhor parceiro de ataque de Soriano. Juntos, ganharam oito taças e combinaram quase 300 gols.

Máquina de fazer gols

Formado nas categorias de base do Espanyol, Soriano rodou por Almería, Polo Ejido e Albacete até ser contratado em 2009 pelo Barcelona. O problema para o jovem reforço foi ter que disputar um lugar no ataque com Messi, Ibrahmovic e Pedro. Sem espaço no elenco principal, Soriano migrou para o time B e por lá fez boas temporadas, sendo o artilheiro em duas edições da segunda divisão espanhola.

Com 26 anos e sem perspectivas de ser promovido por Pep Guardiola, Soriano se colocou no mercado no fim de 2011. Diante de propostas pouco tentadoras de clubes de menor escalão da Espanha, o atacante fez uma movimentação ousada: fechou com o Red Bull Salzburg .

A primeira temporada foi de adaptação, com poucos jogos - apenas 15. Apesar disso, levantou a liga e a copa. Os gols começaram a sair a partir da segunda temporada. E saíram aos montes! Em cinco anos, de 2012 a 2017, Soriano marcou 172 vezes, o que faz dele o maior artilheiro do clube em todos os tempos.

Ninguém tem mais gols que Soriano no Red Bull Salzburg: 172 em 202 jogos © GEPA pictures

O poderio financeiro do futebol chinês balançou Soriano, que arrumou as malas para o Beijing Guoan em fevereiro de 2017. Um ano depois, o espanhol mudou-se para o Al Hilal. Passou ainda por Girona e Castellón, onde encerrou a carreira aos 34 anos.

"Sinto muito orgulho de fazer parte do Red Bull Salzburg , um clube com tanto futuro. Tive a sorte de encontrar grandes companheiros e técnicos. Deixei grandes amigos ali e sigo em contato com todos eles", finalizou o hoje comentarista de futebol e jogador semiprofissional de padel.

