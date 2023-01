Seguro até no sobrenome: Gvardiol, o zagueiro da moda na Europa

se encontram em uma feliz coincidência: ambos podem contar com um zagueiro que nasceu fadado a dar certo no ofício. O cara em questão é Josko Gvardiol, 20 anos, um dos melhores defensores da Europa.

Os torcedores croatas e do

Ao contrário da maior parte da população croata, que carrega o sufixo 'ic', que quer dizer 'filho de quem', no sobrenome, Gvardiol tem uma origem completamente diferente. "O sobrenome Gvardiol, originário de Novigrad (município de Zadar, na Croácia), está ligado ao verbo italiano 'guardare' (em português, guardar). O que se aplica perfeitamente a ele, um excelente protetor aos ataques adversários", explica o linguista Domagoj Vidovic, que estuda nomes e sobrenomes da região dos Balcãs há mais de 20 anos, em entrevista ao site croata "TPortal".

Gvardiol é um dos jogadores mais cobiçados no mercado europeu