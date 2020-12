6 promessas do futebol que nunca vingaram

Fazer mais de 200 gols na base ou ter o recorde de jogador mais jovem a estrear por um clube profissional pode dizer alguma coisa, mas não é garantia alguma de sucesso no futuro. Aquela história de que a expectativa é a mãe da frustração se encaixa perfeitamente também no futebol. Vem aqui pra lembrar de seis jogadores que prometiam maravilhas mas acabaram não vingando.

Keirrison

Os primeiros três anos de carreira de Keirrison indicavam um futuro camisa 9 da seleção. De 2006 a 2008, o atacante marcou 65 gols pelo Coxa. Em 2009, foi vendido ao Palmeiras. A boa fase no Verdão despertou o interesse do Barcelona (o time foda do Pep Guardiola), que o contratou. Só que K9 nem sequer estreou pelo clube. Acabou emprestado para Benfica e Fiorentina, sem sucesso. Em 2010, estava de volta ao Brasil para jogar no Santos. Foi campeão da Libertadores de 2011, mas sem destaque. No Santos lesões passaram a ser algo constante. Os gols rarearam e ele foi perdendo espaço. Retornou duas vezes ao Coxa, mas o bom futebol havia ficado bem pra trás.

Keirrison © Ricardo Saibun / Santos Fc

Lulinha

O que esperar de um garoto que marca 297 gols na base de um dos maiores clubes do Brasil? Tudo! Assim foi a arrancada de Lulinha no Corinthians. Seu batismo no Timão aconteceu em 2007, ano bem complicado pro clube, quando foi rebaixado para a Série B. Tratado como craque, Lulinha não achou seu jogo. Era sistematicamente vaiado pela torcida. Depois de muitos empréstimos, deixou o Corinthians em 2012 com apenas quatro gols marcados. Teve passagens razoáveis por Bahia e Botafogo, antes de ir para a Ásia. No início de 2020, foi contratado pelo Jubilo Iwata, do Japão.

Freddy Adu

De "novo Pelé" para a quarta divisão da Suécia. Freddy Adu é um dos casos mais emblemáticos de promessas que não passaram de promessas. Nascido em Gana, mudou-se para os EUA aos 8 anos e fez do futebol o seu passatempo diário. Forte para um garoto da sua idade e com habilidade notável na perna esquerda, foi recrutado pelo DC United e em 2004, aos 14 anos, tornou-se o atleta mais jovem a jogar na MLS. Adu tinha lampejos de bom jogador, mas havia uma dificuldade crônica: marcar gols. Balançar as redes nunca foi o seu forte, e isso dizimou as expetativas em torno do seu futuro. Foram 13 clubes, incluindo uma passagem meteórica pelo Bahia em 2014, antes de fechar em 2020 com o sueco Osterlen.

Jean Chera

A torcida do Santos respirou aliviada quando viu Jean Chera brilhar nas categorias de base do clube. Ele era um dos fortes candidatos a suceder Neymar Jr . Só que o futebol prega peças, e o santista jamais vai poder dizer se Jean era ou não um legítimo Menino da Vila. Em 2011, o promissor atacante entrou em atrito com a diretoria e deixou o Peixe antes da sua esperada estreia. A aposta foi no Genoa, da Itália. Longe das cobranças do Brasil, Jean poderia finalmente explodir. Não rolou. Em 2017, cansado do futebol, anunciou sua aposentadoria. Hoje, aos 24 anos, Jean se arrisca em outro tipo de futebol, o virtual, disputando campeonatos oficiais do game Fifa .

Jean Chera © Ernesto Guerra Azevedo / Santos FC

Matías Defederico

Canhoto bom de bola, Defederico foi o grande achado do futebol argentino em 2009, ano em que o meia foi essencial na campanha que rendeu o vice-campeonato do Clausura ao Huracán. Antes que qualquer clube europeu apostasse nele, o Corinthians, que havia acabado de repatriar Ronaldo, se antecipou e contratou. Defederico desembarcou no Brasil com status de craque. Mano Menezes até depositou suas fichas no argentino, o escalando como titular nos primeiros jogos da temporada, mas não demorou pra ele, apagado em todas as chances que teve, perder o posto. Sem espaço no Timão, foi tentar a sorte em outras equipes, mas nunca se firmou. Desde 2019, defende o Agropecuário, da segunda divisão argentina.

Defederico © Divulgação

Yoann Gourcuff (França)

Ser chamado de Pequeno Zidane não é para qualquer um. Gourcuff surgiu muito bem no Rennes em 2003 e uma ida para um grande clube era questão de tempo. O Milan pagou pra ver. Ele não foi tão mal, fez 54 jogos em duas temporadas, mas disputar posição com Kaká no auge era covardia. Em 2008, assinou com o Bordeaux e lá viveu a sua melhor fase, levantando o Campeonato Francês em 2009. E parou por aí. Quando se esperava a grande guinada na carreira, Gourcuff estagnou. Fez um Mundial de 2010 fraquíssimo (assim como toda a seleção, diga-se) e não conseguiu ser protagonista no Lyon, onde ficou por cinco anos. Bateu e voltou no Rennes, teve passagem irregular pelo Dijon e está sem clube.