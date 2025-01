Jürgen Klopp já deu o pontapé inicial em seu trabalho como Diretor de Futebol Global da Red Bull dizendo que estava entusiasmado por trabalhar pela primeira vez com vários clubes e esportes ao mesmo tempo e com a promessa de proporcionar intensidade em campo, entretenimento pra torcedores e uma visão de longo prazo pros times sob sua liderança.

"Quero que as pessoas nos vejam jogando e, sem ler o nome na camisa, sintam e saibam [que somos a Red Bull]", disse Klopp no Hangar-7 em Salzburgo, na Áustria, onde fez sua primeira aparição pra mídia desde que assumiu o cargo, no início de janeiro. "O que eu quero fazer é desenvolver o futebol pros nossos clubes, nossos jogadores e nossos talentos, mas também pro próprio esporte. Alguém tem que cuidar disso. Então, sim, ajudar o futebol e, ao mesmo tempo, ter sucesso com a Red Bull em longo prazo é muito atraente para mim."

Jürgen Klopp agora é diretor de futebol global da Red Bull, trazendo pra esse desafio toda a sua energia e visão sobre o jogo.

Bagagem e ouvidos abertos

Klopp começou a carreira de técnico em 2001, no Mainz 05, da Alemanha. Depois, foi pro Borussia Dortmund e, em seguida, pro Liverpool. Na sua coleção de títulos estão a Premier League, a Bundesliga, a Liga dos Campeões, as copas da Inglaterra e da Alemanha e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A nova função é a primeira desde que ele se despediu do Liverpool, em maio de 2024. Klopp usará sua experiência para fornecer uma visão estratégica aos times de futebol da Red Bull .

"Fui líder nas últimas três décadas, mas quero ouvir, quero sentir, quero aprender e quero entender o que as pessoas fizeram até agora porque posso dizer que todos fizeram um trabalho brilhante. Não é que estejamos começando do zero, mas reunir tudo isso acho que é um verdadeiro desafio, para ser sincero. É isso que tentaremos fazer".

Descrevendo-se como um "esportista antes de tudo", Klopp também disse que estava ansioso para aprender com o envolvimento da Red Bull com vários esportes e atletas.

No time da Red Bull

O diretor de futebol global da Red Bull disse estar empolgado com as novas possibilidades de trabalho. "Quando você está no cargo de técnico, não tem tempo para isso, porque joga a cada três dias e é só vencer, vencer, vencer ou lidar com a derrota. Agora estou livre disso. Tenho tempo e energia para todas as outras coisas. Por isso, foi uma decisão fácil para mim. É uma decisão esportiva, e eu adoro a ideia esportiva da Red Bull."

É empolgante, é inovador, é uma aventura e eu quero fazer parte disso. E agora faço. Jürgen Klopp

Klopp tem um longo histórico de confiança em jovens jogadores e está ansioso para continuar seu trabalho de desenvolvimento de talentos na Red Bull.

"Eu sempre tive essa ideia de melhorar as pessoas, colocar seus braços sobre as asas delas, pra realmente melhorá-las. Essa sempre foi minha ideia, então não é diferente. A única coisa que eu fazia antes era trabalhar sempre com um clube e agora temos mais alguns. Na minha cabeça, queremos ser especiais, e eu realmente quero ajudar as pessoas a viverem isso."

Klopp com o técnico do RB Leipzig, Marco Rose © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Yussuf Poulsen, atacante do RB Leipzig, conheceu Klopp © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Mais intensidade

Klopp também é conhecido pelo que uma vez chamou de "futebol heavy metal". Ele insiste que um tipo semelhante de intensidade será essencial no campo do Red Bull, mas está ciente de que uma abordagem única não funcionará necessariamente em clubes de diferentes partes do mundo.

"Você não pode simplesmente colocar uma ideia em culturas diferentes", explicou. "Você tem que sentir o que é certo para isso. O que eu disse antes: Quero que sejamos mais intensos... Quero que as pessoas nos vejam jogar e, sem ler o nome na camiseta, elas devem sentir isso; elas devem saber disso. Isso é muito animador. Então, sim, você vai se animar, eu diria."

Klopp está interessado em conhecer Max Verstappen © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

De olho em Max Verstappen

O envolvimento da Red Bull em vários esportes e atletas significa que Klopp pode conhecer e compartilhar ideias com alguns dos esportistas mais talentosos, inovadores e bem-sucedidos do mundo. Uma das pessoas inspiradoras que o diretor está ansioso pra conhecer é o campeão mundial de Fórmula 1 da Red Bull Racing , Max Verstappen , que conquistou seu quarto título mundial consecutivo em 2024.

"Há tantas coisas para falar sobre isso!" disse Klopp. "Não apenas sobre o quanto ele está concentrado, mas sobre todos os tipos de coisas. É realmente uma loucura. Eu adoraria passar um tempo com ele pra entender como pode fazer o que faz estando a 300 quilômetros por hora dentro de um carro e se manter na sua melhor mentalidade. É superinteressante."

