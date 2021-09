Paredão do Braga, Karol virou goleira por não ter medo de levar bolada

Para se dar bem no gol é necessário uma porção de qualidades. Não ter medo de levar bolada no rosto talvez não esteja entre as mais desejadas, mas foi o que transformou

Ainda na adolescência, em Baixo Guandu, no Espírito Santo, ela teve de trocar a função de goleadora para usar as luvas. "Eu jogava futsal e meu negócio era atacar, fazer gols. Não queria jogar no gol, mas meus técnicos começaram a me testar como goleira. Ao contrário de muitas meninas que jogavam comigo, eu não tinha medo de levar bolada no rosto, então fui ficando", diz Karol, que em 2016 migrou em definitivo para o campo.