Lembra? Lincom, o maior artilheiro do Braga no século

Uma cobrança de escanteio, um desvio de cabeça e Lincom começava a pavimentar o seu nome na história do Bragantino . Foi na tarde de 16 de julho de 2011, em um jogo contra o Sport, que o atacante marcava o primeiro dos 73 gols com a camisa do Massa Bruta, número que o coloca como o maior artilheiro do clube neste século.

Era a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. "Tinha acabado de chegar do Ituano e fui escalado pra jogar contra o Sport. Eu costumava marcar nas minhas estreias e pelo Braga não foi diferente: fiz o segundo gol e vencemos por 3 a 2", conta Lincom .

O atacante faria ainda muitos gols naquele Brasileiro. Foram 20, apenas um a menos que Kieza, do Náutico, que levou a artilharia. A vaga na Série A escapou por pouco, mais precisamente três pontos abaixo do G4. O Bragantino terminou em sexto lugar.

"Eu estava impossível naquela temporada. Assistia aos meus gols na TV e me dava conta de que era bom, capaz de resolver jogos. Lembro que os torcedores me chamavam de 'Ibrahimolincom', principalmente por causa da altura [1,93 m] e dos gols que eu marcava. O Ibrahimovic, além do Adriano, eram as minhas inspirações na época", lembra Lincom .

O ano de 2011 foi realmente muito especial para Lincom, mas não foi o único. Em 2013, ele faz nove gols no Paulista e 12 na Série B, fundamentais para livrar o Braga da zona do rebaixamento nas últimas rodadas.

Ao todo, foram três passagens pelo Massa Bruta . A primeira chegou ao fim em 2014, quando o atacante assinou com o Lifan Chongqing, da China. Uma lesão, no entanto, apressou o seu retorno ao Braga. Em 2015, Lincom foi emprestado ao Corinthians e integrou o elenco campeão brasileiro. "Fiz apenas três jogos naquela campanha. Esperava mais chances com o Tite em 2016, mas não deu certo."

Devolvido ao Braga, Lincom fez em 2016 uma temporada bem abaixo das expectativas, culminando com a queda da equipe para a Série C do Brasileiro e com a sua saída (tempos difíceis, aqueles).

Apesar da despedida melancólica, Lincom considera o período de cinco anos no Bragantino como um dos maiores prêmios que teve na carreira. "Quando cheguei, não imaginava que faria tantos gols e que ficaria tanto tempo no clube. É um orgulho estar na história do Braga. Mesmo que no futuro outros jogadores façam mais do que esses 73 gols, eu ficarei um bom tempo ainda como um dos cinco maiores artilheiros."

Agente secreto

Além dos gols que marcou, Lincom funcionou também como uma espécie de "manager" do Braga. Em 2011, ele ajudou a articular nos bastidores a contratação de Romarinho. "Estávamos com carência de meia-atacante no elenco e o [técnico] Marcelo Veiga me pediu uma sugestão pro setor. Lembrei imediatamente do Romarinho, que havia sido meu companheiro no Rio Branco [SP]", diz o atacante.

Sugestão aceita. Romarinho chegou ao Bragantino , ganhou a titularidade rapidamente e virou ativo no fim do ano. "Ele chegou em Bragança com pouca coisa. Desceu do ônibus de chinelo e algumas mudas de roupa. Nem cobertor para dormir tinha. Depois virou um jogador importante", recorda Lincom .

Em 2012, Romarinho foi pro Corinthians e caiu nas graças da torcida ao fazer um belo gol contra o Boca Juniors, na Bombonera, no jogo de ida da final da Libertadores.

Pronto pra recomeçar

Lincom estava atuando pelo Vila Nova em 2018 quando foi flagrado no exame antidoping. Cumprindo afastamento do futebol profissional desde então, o atacante conta os dias para o fim da pena, em 2022, para, finalmente, calçar de novo as chuteiras.

"Estou com 37 anos e quero voltar a jogar. O doping não vai parar a minha carreira. Tenho algumas portas abertas e estou me cuidando para voltar à melhor forma possível", diz o jogador. Enquanto isso, Lincom vai tocando a vida à frente de uma papelaria de sua propriedade em Birigui (SP), onde mora, e como comentarista de futebol numa rádio da cidade.

