O lateral-artilheiro do Braga: o nome dele é Luan Cândido

A atual temporada carimbou Luan como defensor-artilheiro. No Paulista, marcou um gol. Na Copa do Brasil, outro. No Brasileiro, somou cinco em 22 rodadas, número que o colocava àquele altura como vice-artilheiro do Braga, atrás apenas de Alerrandro, com seis gols, e como jogador de defesa com mais gols no campeonato. Mas de onde é que vem essa vocação pra cruzar o campo e decidir jogos?