As melhores justificativas para camisas alternativas

Em 2006, o Palmeiras lançou uma camisa alternativa, na cor cinza. A torcida gostou e o Verdão a vestiu por diversas vezes. Apesar da pouca badalação em cima do fato, ali se iniciava um processo que hoje é tendência no futebol brasileiro: o da camisa 3 como item quase obrigatório nos clubes.

O grande trunfo dessa peça 'diferentona' é não ter qualquer obrigação de lembrar os dois uniformes principais, nas cores e nos detalhes. Quanto mais exótica, melhor. Por isso, recordamos alguns clubes do Brasil que encontraram boas justificativas para colocarem as suas camisas 3 pra jogo.

Santos - Cartão postal (2013)

Camisa 'cartão postal' do Santos © Nike

Depois de fazer barulho com a camisa azul-turquesa em 2012, o Santos apostou novamente na cor azul para uma peça alternativa em 2013. A camisa tinha como destaque o desenho estilizado da orla da cidade iluminada durante a noite. Só que ao contrário da azul-turquesa, que vestiu o Peixe durante quase toda a temporada 2012, inclusive nos jogos como mandante, a camisa da orla foi abandonada rapidamente.

Coritiba - Bem-vindo ao inferno verde (2013)

Camisa 'green hell' do Coritiba © Divulgação

Um dos "recebimentos" de torcida mais legais do Brasil acontece no Couto Pereira, em dias de jogo do Coxa. A torcida da casa aproveita os refletores apagados do estádio para acender sinalizadores verdes. A manifestação é conhecida como 'green hell', ou, em português, inferno verde. Foi então que em 2013 o Coritiba prestou um tributo à sua torcida e lançou uma camisa verde e preta, as cores que predominam no inferno verde. Por conta da combinação de tons e das faixas horizontais, a peça ganhou o apelido de 'abelha'.

Corinthians - Terrão é tradição (2015)

Camisa 'terrão' do Corinthians © Nike

Maior vencedor da Copinha, o Corinthians se orgulha das suas categorias de base. Até pouco tempo atrás, as joias do Timão saiam em sua maioria dos campos de terra do Parque São Jorge. Era só aparecer um garoto bom de bola que logo vinha o rótulo de "craque do terrão" Inspirado por essa tradição, o Corinthians lançou em 2015 uma camisa alaranjada, cor de terra mesmo. Sucesso de público, o clube vestiu a peça diversas vezes na campanha do título brasileiro de 2015. Camisa pé quente!

Sport - Leão holandês (2015)

Camisa 'holandesa' do Sport © Divulgação

A forte influência holandesa no Recife inspirou o Sport a criar em 2015 uma camisa 3 com as cores da bandeira do país europeu. A peça levava a cor azul, a mesma da monarquia holandesa, e detalhes em laranja. O lançamento da camisa contou com a participação de ninguém menos que o atacante Arjen Robben, que, vestido com a peita, mandou uma mensagem ao torcedor do Leão por vídeo (veja abaixo) .

Flamengo - Lar, doce lar (2017)

Camisa 'cadeiras do Maracanã' do Flamengo © adidas

Foi no Maracanã que o Flamengo conquistou alguns dos seus títulos mais importantes. Então, nada mais justo do que homenagear o mítico estádio em uma camisa. Em 2017, o Fla foi a campo com uma a camisa predominantemente amarela, com detalhes na manga que lembram as cadeiras do Maraca.

São Paulo - Raízes uruguaias (2019)

Camisa 'uruguaia' do São Paulo © Rubens Chiri / São Paulo FC

Pedro Rocha, Darío Pereyra e Diego Lugano. De bom jogador uruguaio o São Paulo entende. E foi por causa desse antigo laço afetivo com o país vizinho que o São Paulo lançou em 2019 uma camisa celeste, assim como o tradicional manto da seleção uruguaia. Em 2012, o São Paulo já havia lançado uma linha especial de camisas para torcedores com as cores do Uruguai, chamada "Deuses da Raça".

Vila Nova - Manto da Virada (2020)

Camisa da 'virada do ano' do Vila Nova © Divulgação / Vila Nova FC

O Vila Nova teve uma boa ideia para o seu torcedor não quebrar o ritual da vestimenta branca no Reveillon. Em novembro, o clube divulgou uma nova camisa 3, predominantemente branca e com detalhes prateados. Chamado de 'Manto da Virada', a peça ainda não estreou em jogos oficiais.