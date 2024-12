De 'podrão' na rua a fundação em Gana: conheça mais sobre Memphis Depay

Filho de pai ganês e mãe holandesa, Memphis Depay nasceu em Moordrecht, na Holanda, onde começou a jogar futebol. Depois de uma infância e uma adolescência conturbadas, o garoto engatou no futebol e passou por alguns dos principais clubes do mundo. Atualmente no Corinthians, tem se destacado também nos gramados brasileiros. Quer saber mais sobre ele? Olha aí embaixo 5 curiosidades sobre o astro holandês.

01 🇬🇭 Raízes em Gana

Memphis Depay criou uma forte conexão com Gana, terra natal de seu pai. Ele havia visitado o país africano aos 2 anos, mas só aos 23 começou a ir atrás das raízes. O jogador nasceu em 1994, na Holanda, e é filho de pai ganês e de mãe holandesa. Seu pai, Dennis Depay, abandonou a família quando o garoto tinha 4 anos. Memphis foi criado pela mãe, Cora, e enfrentou uma série de dificuldades na infância e na adolescência.

Em Gana, Memphis criou uma fundação que trabalha para capacitar jovens surdos e cegos e ajudar suas comunidades por meio do esporte e da música.

02 🇧🇷 Já virou brasileiro

Memphis Depay © Rutger Pauw

Não é de hoje que Memphis Depay se encanta pelo Brasil. Na Copa 2014, a primeira dele com a camisa holandesa, o jogador ficou tão encantado com o país que tatuou na barriga um Cristo Redentor com uma favela ao fundo. O futebol brasileiro também está no seu imaginário há muito tempo. Memphis é fã de Ronaldinho Gaúcho.

Desde que chegou a São Paulo, o atleta do Corinthians mostrou que realmente tem uma ligação única com o país. Em um vídeo que viralizou recentemente na internet, ele aparece assistindo a uma pelada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e comendo um tradicional “podrão” (lanche de rua).

Aliás, ele não tem medo de provar clássicos na culinária brasileira. Memphis já foi filmado comendo fígado acebolado e frango a passarinho. E aprovou os dois! O holandês também publica em suas redes sociais vídeos de passeios e festas que frequenta em comunidades.

03 😎 Faixinha virou febre

Sempre que surge um novo astro, sejá lá em que time for, começa uma nova febre. Com Memphis Depay não seria diferente. Todo mundo quer ver, ouvir e imitar o jogador. E claro, vestir as mesmas roupas e usar os mesmos acessórios que ele.

Basta olhar nas arquibancadas do estádio do Corinthians em qualquer jogo e você verá milhares de torcedores com a faixinha branca de Memphis na cabeça. É o item mais vendido nas lojas oficiais do clube. Aproveitando a onda do holandês, o Corinthians criou até sabores de pizza em homenagem ao ele em seu serviço de delivery.

04 👉😃👈 Comemoração única

Memphis Dupay repete seu gesto de comemoração © Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

Memphis tem uma forma marcante de comemorar os gols. Ele coloca os indicadores nos ouvidos, como quem mostra que não está ouvindo nada. Já foi bastante especulado que a forma de celebrar era uma resposta às críticas que recebeu durante sua carreira. Revelado pelo PSV, Memphis passou por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid.

O holandês, no entanto, diz que a comemoração é uma referência a um "túnel" onde ele se concentra na hora do gol, focado, sem ouvir ou ver nada. Segundo ele, a comemoração mostra que ele está "cego e surdo ao mundo" naquele momento.

05 🎤 Tem carreira de rapper

Memphis Depay é cantor de rap e mantém um canal no YouTube com 849 mil inscritos. Uma das músicas mais ouvidas do jogador é “2 Corinthians 5:7”, em homenagem ao time paulistano. A música faz alusão a um versículo bíblico que diz “Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos" (2 Coríntios 5:7).

A “carreira” de rapper começou em 2016, com o single LA Vibes, gravado ao lado do ex-companheiro de seleção holandesa Quincy Promes.

