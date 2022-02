Memphis Depay é um cara bom de bola e bom no rap

Memphis Depay manda bem na bola e nas rimas. O novo camisa 9 do Barcelona conseguiu algo bem raro no universo dos jogadores de futebol: conciliar duas carreiras. Neste caso, além de atleta, ele também é rapper – e dos bons.

Sucesso na base do PSV Eindhoven, Memphis foi promovido ao time de cima aos 17 anos, em 2011. O primeiro gol saiu em março do ano seguinte, contra o Heerenveen. E foi nesse período que ele decidiu colocar sua voz pra jogo. Memphis aproveitava as horas vagas para praticar uma de suas grandes paixões, o hip-hop, e assim lançou o seu primeiro single, "Dreams". Mas essa vida dupla fez Memphis ter resistência dentro do PSV. Seu técnico à época, Fred Rutten, chegou a dizer que a música estava afetando o desempenho em campo. Memphis não desistiu. Qual é, pô?

Memphis lançou seu primeiro single, "Dreams", em 2011 © Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

"O mundo precisa de mim, sou um jovem rei", diz Memphis em "Heavy Stepper"

A temporada 2013-2014 foi boa o suficiente para colocar Memphis entre os 23 convocados da Holanda para o Mundial de 2014, no Brasil. Na temporada seguinte, Memphis subiu de patamar: foi campeão, artilheiro (22 gols em 30 jogos) e melhor jogador da liga holandesa. O ótimo desempenho rendeu um contrato com o Manchester United para 2015-2016.

Me chame de Memphis Memphis se recusa a ser chamado pelo sobrenome paterno Depay, já que o seu pai o abandonou quando criança. Talismã Mesmo sendo reserva na maior parte do Mundial de 2014, Memphis fez dois gols no torneio, contra Austrália e Chile.

Frustração e recomeço

A mítica camisa 7 do Manchester United precisava de um novo dono após a saída de Di María para o PSG. O escolhido foi Memphis, que na Inglaterra reencontraria o técnico Louis Van Gaal, que o havia dirigido na seleção entre 2013 e 2014.

Jogando aberto pela esquerda, Memphis começou a temporada como titular, mas aos poucos foi perdendo espaço. Parecia deslocado, uma sombra do jogador que assombrou a Holanda nos anos anteriores. Fechou 2015-2016 com apenas sete gols em 45 jogos.

Em 2016-2017, a coisa desandou de vez. Foram oito partidas e nenhum gol. A saída estava pavimentada. Em janeiro de 2017, Memphis despistou as especulações de que iria para o Milan e assinou com o Lyon.

"São tantas cicatrizes e feridas abertas, onde eu comecei?"

Na França, Memphis retomou o bom futebol jogando mais enfiado na área. Apesar da falta de um título, ele carregou o Lyon às semifinais da Liga dos Campeões 2019-2020, sendo o artilheiro da equipe, com seis gols.

Memphis se despediu de Lyon em junho de 2019 para ser o camisa 9 do Barcelona. O início de temporada em terras espanholas foi promissor, com oito gols em 16 partidas, mas uma lesão na coxa esquerda o tirou de ação por um mês. O holandês voltou a campo em janeiro e ainda busca a melhor forma para ajudar o Barça e disputar o Mundial do Qatar com a sua seleção.

À procura da batida perfeita

Talvez a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo não chegue às mãos de Memphis, mas porque não sonhar com um Grammy? Em 2020, o holandês lançou o seu primeiro álbum de estúdio, "Heavy Stepper", que pode ser ouvido em todas as plataformas digitais.

A batida de Memphis tem muito da pegada do hip-hop americano. Em suas canções, costuma misturar inglês e holandês. Seu primeiro sucesso foi o single "LA Vibes Freestyle 1.0", de 2017, que ele gravou em parceria com o colega de seleção holandesa, Quincy Promes. O clipe da música alcançou mais de 2,5 milhões de visualizações no Youtube.

