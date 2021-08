Saudade do ex: 5 vezes em que Claudinho foi gênio pelo Braga

está no cabide. Melhor jogador do Brasil em 2020,

desde as categorias de base, mas o Brasil só se deu conta desse talento durante a Série B de 2019. O jogo contra o Vila Nova nem bem havia começado e Claudinho deu essa linda caneta de costas no marcador. O drible é quase idêntico ao que Riquelme aplicou em Yepes durante um Boca Juniors x River Plate, em 2000.