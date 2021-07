Time com asas: por que o Red Bull Bragantino está voando?

Os últimos dois anos do Red Bull Bragantino podem ser comparados ao processo de decolagem de um avião. Em 2020, a equipe deu aquela manobrada na pista, tal "taxiar", e iniciou a corrida em linha reta. Neste ano, o Massa Bruta ganhou potência, acelerou e levantou voo. E tá voando demais!

A verdade é que o Braga só está surpreendendo os desavisados. O time comandado pelo técnico Maurício Barbieri é sólido em todos os setores e já coleciona vítimas até fora do país (um beijo e um abraço pro Independiente del Valle). Mas aqui estão, então, seis motivos que explicam por que o Braga estar voando na temporada.

Técnico bom de serviço

Maurício Barbieri, que homem. O time tem toque de bola vertical, rápida transição defesa-ataque e jogadores que não guardam posição. É o Red Bull Bragantino desenhado pelo professor. Em nove meses de trabalho, o técnico conseguiu imprimir a sua digital. Hoje, o Braga tem um estilo bem consolidado de jogo, mas não único. O esquema e as movimentações em campo variam de acordo com o rival e o placar. É quase impossível decifrar um time nada óbvio.

Maurício Barbieri © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Responsabilidade compartilhada

Um dos trunfos do Massa Bruta é não ter uma única válvula de escape pra ganhar jogos. Este Brasileiro tem mostrado que, além dos badalados Claudinho e Ytalo, o Braga pode contar também com Helinho, Alerrandro, Eric Ramires e Tomás Cuello pra chegar com perigo ao gol adversário. O poder de decisão pode vir de qualquer lado, e isso tem tudo a ver com a forma como o elenco foi pensado: jogadores que atuem em várias posições e saibam organizar e definir.

Eric Ramires © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Bicho-papão Em um mês, o Braga venceu os três grandes da capital paulista, sendo que Corinthians e São Paulo fora de casa. Quase 30 anos depois A convocação de Léo Ortiz rompeu um jejum de 28 anos sem um jogador do Braga na seleção brasileira.

Time cascudo

A série invicta no Brasileiro e a campanha na Sul-Americana provam que o Braga topa qualquer parada, não importa o local e o rival. Só neste Brasileiro, a equipe venceu fora, e com autoridade, Flamengo, Corinthians e São Paulo. Decidir vaga longe do Nabizão também não tem sido problema, como foi visto na Sula contra Tolima, 2 a 1 no jogo que valeu vaga no mata-mata, e Independiente Del Valle, 2 a 0 abrindo as oitavas de final - a classificação às quartas foi confirmada após empate por 1 a 1 em Bragança.

Xerifão de terno

O jogo refinado do Braga começa no seu campo de defesa. Léo Ortiz é um zagueiro raro no futebol brasileiro atual. Ele não é chegado em dar chutão, seu negócio é sair jogando com passes rasteiros. A classe do xerifão do Braga foi premiada com uma convocação pra Copa América.

Léo Ortiz © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino não é nem melhor, nem pior do que ninguém. Mas tem maneira própria de trabalhar, de fazer. Maurício Barbieri

Camisa 10 que desequilibra

Quem deve pintar na seleção principal em breve é Claudinho . Por enquanto, ele brilha na equipe sub-24 que joga em Tóquio. Claudinho é o camisa 10 que todo torcedor gostaria de ter no seu time: ele dribla, arma, chuta bem de qualquer distância e ainda por cima é um capitão exemplar . A temporada 2021 não tem sido tão artilheira quanto a de 2020, quando foi craque e goleador do Brasileiro, mas o meia segue sendo a maior influência técnica do jogo do Braga. Volta logo, sdds Claudinho.

Claudinho © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Artilheiro que joga em todas

Todo time precisa de um camisa 9 matador. Agora, se esse camisa 9 também se movimenta e joga em outras posições, melhor ainda. Ytalo é meia, mas acabou se achando atacante justamente com a camisa do Braga. Ele é o vice-artilheiro deste Brasileiro, com seis gols, e já tem uma partida pra colocar num quadro. Foi contra o Palmeiras, no Nabizão, onde ele fez os três gols na vitória por 3 a 1. Com Ytalo no time, o Braga sabe que tem muito mais do que um centroavante.

Ytalo © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

