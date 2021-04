O brasileiro que vai fechar o gol do New York Red Bulls

Com exceção de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, onde cresceu, Coronel provavelmente passaria como anônimo em qualquer cidade brasileira. Por aqui, ele jogou rapidamente na base do Red Bull Brasil, em 2015. No ano seguinte, foi pra Europa.

Com exceção de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, onde cresceu, Coronel provavelmente passaria como anônimo em qualquer cidade brasileira. Por aqui, ele jogou rapidamente na base do Red Bull Brasil, em 2015. No ano seguinte, foi pra Europa.

A profissionalização rolou no FC Liefering, da segunda divisão austríaca. Depois, foi para o Red Bull Salzburg e, na sequência, jogou quatro partidas pelo Philadelphia Union, da MLS. Mas, ao contrário do que aconteceu no Liefering, onde fez quase 70 jogos, em Salzburg e na Philadelphia o banco de reservas virou rotina. Agora, em Nova York, Coronel quer agarrar de vez a titularidade.

A profissionalização rolou no FC Liefering, da segunda divisão austríaca. Depois, foi para o Red Bull Salzburg e, na sequência, jogou quatro partidas pelo Philadelphia Union, da MLS. Mas, ao contrário do que aconteceu no Liefering, onde fez quase 70 jogos, em Salzburg e na Philadelphia o banco de reservas virou rotina. Agora, em Nova York, Coronel quer agarrar de vez a titularidade.

