New York Red Bulls tem juventude e muita fome de bola

tem a imprevisibilidade como grande trunfo. Nos últimos cinco anos, a liga conheceu cinco campeões diferentes. E é esse fator surpresa que abastece as expectativas do

Enquanto algumas das principais ligas do futebol mundial vivem aquele samba de uma nota só, com um mesmo campeão por anos seguidos, a

Disposição para chegar nas cabeças é o que não vai faltar. O New York Red Bulls é a equipe com a menor média de idade da temporada 2022, com 22,5 anos.

Disposição para chegar nas cabeças é o que não vai faltar. O New York Red Bulls é a equipe com a menor média de idade da temporada 2022, com 22,5 anos.

A molecada do New York Red Bulls tá 🔛

Ele é filho de lenda do Arsenal e artilheiro do NYRB. … Bradley Wright-Phillips marcou 126 gols em seis …

Para esta temporada, o New York Red Bulls contratou seis novos jogadores, mas curiosamente os dois grandes reforços para o time de Struber já estavam no elenco: a promessa Clark, que se apresenta ao RB Leipzig somente em 2023, e o goleiro brasileiro

Para esta temporada, o New York Red Bulls contratou seis novos jogadores, mas curiosamente os dois grandes reforços para o time de Struber já estavam no elenco: a promessa Clark, que se apresenta ao RB Leipzig somente em 2023, e o goleiro brasileiro Carlos Coronel , que foi contratado em definitivo.

Para esta temporada, o New York Red Bulls contratou seis novos jogadores, mas curiosamente os dois grandes reforços para o time de Struber já estavam no elenco: a promessa Clark, que se apresenta ao RB Leipzig somente em 2023, e o goleiro brasileiro Carlos Coronel , que foi contratado em definitivo.