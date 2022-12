Time B do New York Red Bulls forma talentos e já foi até campeão nacional

Enquanto o New York Red Bulls corre atrás do tão sonhado primeiro título de MLS , o seu time B, o New York Red Bulls II , já tem uma conquista nacional no currículo.

Criado em 2015, o New York Red Bulls II disputa a segunda divisão dos Estados Unidos, a USL Championship , e tem como propósito forjar novos talentos para o time principal. Como não existe promoção e rebaixamento nas ligas do país e a federação local não permite enfrentamento entre equipes da mesma franquia em jogos oficiais, um hipotético New York Red Bulls contra New York Red Bulls II fica só para o videogame mesmo.

New York Red Bulls joga a USL Championship, a segunda divisão dos EUA © New York Red Bulls

Embora reproduza muita coisa do time de cima, o New York Red Bulls II tem uma vida independente. Os uniformes costumam ser bem diferentes, com detalhes e cores próprios. O campo de jogo também é outro: o modesto MSU Soccer Park at Pittser Field, com capacidade para 5 mil pessoas, bem diferente dos 25 mil que cabem na moderna Red Bull Arena, onde o time de cima manda as suas partidas.

Camisa 1 atual do New York Red Bulls II é preta com detalhes vermelhos © New York Red Bulls Beeem diferente da camisa 1 do New York Red Bulls © New York Red Bulls

Na bola, o New York Red Bulls II deu certo de cara. Com um elenco formado do zero, a equipe estreou em 2015 na USL e avançou até a semifinal. Na temporada seguinte, a consagração. Depois de cravarem a melhor campanha na fase classificatória, os Touros bateram na final o Swope Park Rangers por 5 a 1. Em 2022, sob o comando do ugandês Ibrahim Sekagya , ex-jogador do clube e assistente-técnico do time campeão de 2016, o desempenho ficou abaixo das expectativas: 15 pontos em 30 jogos e a lanterna na conferência leste.

O New York Red Bulls II tem um título pra chamar de seu © New York Red Bulls

Sobe e desce

Nos Touros, a regra é bem clara: subir e descer faz parte do jogo. É muito comum jogadores atuarem na MLS e um fim de semana e, no seguinte, descerem pra ajudar a equipe B na USL. Quem fez essa troca em 2022 foi o meia Caden Clark , sensação da base do NYRB. Negociado com o RB Leipzig , o jogador de 19 anos voltou de lesão e para readquirir ritmo de jogo, foi jogar a segunda divisão.

Plantando a semente

Se a missão do New York Red Bulls II é abastecer a equipe principal com qualidade, a lição de casa tem sido bem feita. Destaques do time campeão de 2016, Tyler Adams e Aaron Long pularam rapidamente para o New York Red Bulls e hoje estão na seleção norte-americana. Adams, que é o capitão do time nacional, teve boa passagem pelo RB Leipzig e atualmente defende o Leeds. Long é jogador dos Touros desde 2017.

Tyler Adams despontou com a camisa do New York Red Bulls II © New York Red Bulls

