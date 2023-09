Eles contam o que viram: 11 gols do Neymar pela Seleção

Foram necessários 13 anos e 125 jogos pra Neymar Jr. chegar lá: ele é o maior artilheiro da Seleção Brasileira 🇧🇷. Com os dois gols que fez contra a Bolívia, o camisa 10 superou Pelé no topo da lista de jogadores que mais marcaram com a icônica camisa amarela. Foram 79 vezes.

O que não faltou pro Neymar nesses anos todos foi versatilidade na hora de marcar. Teve gol de tudo que é jeito: de falta, pênalti, cabeça, canhota, fazendo fila. Sorte de quem pôde acompanhar a história sendo escrita. A seguir, pessoas privilegiadas contam como viram, de dentro ou de fora do campo, 11 gols do craque pela Seleção.

01 Brasil 2 x 0 EUA

10 de maio de 2010 | East Rutherford (EUA)

Como foi: Em seu primeiro jogo pela Seleção Brasileira principal, Neymar, com o número 11 às costas, meteu a cabeça e fez o primeiro gol com a Amarelinha.

"O jogo estava difícil, o time americano marcava bem. Recebi uma bola na lateral, olhei pra área e fiz um ótimo cruzamento. O Ney se posicionou bem e foi oportunista. Fico muito feliz de fazer parte dessa história" (André Santos, ex-lateral esquerdo) .

Neymar estreou na Seleção Brasileira com gol 🔥 © Lucas Figueiredo / CBF

02 Brasil 4 x 2 Equador

13 de julho de 2011 | Córdoba (Argentina)

Como foi: Em sua primeira Copa América, Neymar fez dois gols contra o Equador: o primeiro batendo na saída do goleiro, e o segundo escorando cruzamento rasteiro.

"Aquela Copa América foi muito difícil pro Neymar. Ele tinha acabado de vencer a Libertadores pelo Santos e os adversários já estavam marcando mais forte. Ele precisou se adaptar a cada tipo de jogo. Vi os gols do banco e achei muito positiva a desenvoltura dele. Marcou dois gols de artilheiro, dentro da área." (Elano, ex-meia) .

03 Brasil 2 x 0 Argentina

28 de setembro de 2011 | Belém

Como foi: Gol de título do Superclássico das Américas, que voltava a ser disputado após mais de três décadas. Neymar definiu o placar após receber passe de Diego Souza e bater dividindo com goleiro e zagueiro argentinos.

"Esse jogo não tinha os jogadores de Brasil e Argentina que atuavam na Europa, mas tinha grandes jogadores, como Ronaldinho e Neymar. O jogo foi catimbado, mas o Ney desequilibrou, com o gol da vitória num clássico tão importante." (Ralf, volante) .

04 Brasil 3 x 0 Japão

15 de junho de 2013 | Brasília

Como foi: Na estreia da Copa das Confederações, Neymar acertou aos 3 minutos um sem-pulo na gaveta do Eiji Kawashima, o goleiro que mais gols sofreu do craque.

"A gente precisava marcar um gol no começo pra baixar a adrenalina e jogar mais tranquilo. Pela plasticidade e dificuldade do movimento, foi um gol admirável. O Neymar pode fazer esse tipo de lance porque é acima da média. É um prazer vê-lo jogar. Ele se apresentou ali ao mundo." (Jean, ex-volante e lateral direito) .

O Japão é a seleção que mais gols levou de Neymar © Youssef Loulidi / Red Bull Content Pool

05 Brasil 3 x 0 Espanha

30 de junho de 2013 | Rio de Janeiro

Como foi: Última partida de Neymar no Brasil antes de se apresentar ao Barcelona. O camisa 10 fez o segundo gol, após passe de Oscar. O chute de canhota saiu potente, no alto do gol de Casillas.

"Esse gol foi o primeiro do Neymar pela seleção no Maracanã. Era um jogador com muita vontade, contra uma Espanha forte, experiente, campeã de tudo. Jogou muito focado, apanhava e levantava. Essa final foi um capítulo marcante na carreira dele." (Tino Marcos, jornalista)

06 Brasil 3 x 1 Croácia

12 de junho de 2014 | São Paulo

Como foi: Na abertura da Copa do Mundo, em Itaquera, a Croácia fez o primeiro gol. Neymar empatou com um chute de esquerda e virou, de pênalti.

"O que mais me impressionou foi que o Neymar, mesmo sendo muito jovem, não parava de chamar o jogo. Ele queria a bola o tempo todo. No gol de empate, quando vi ele carregando a bola, apontei a lente porque sabia que o lance resultaria no gol. O chute saiu devagar, a bola mascada, mas quando entrou foi um alívio." (Ricardo Nogueira, fotógrafo) .

07 Brasil 4 x 0 Japão

14 de outubro de 2014 | Cidade de Singapura

Como foi: Só deu Neymar nesse jogo. Com quatro gols marcados, o craque brasileiro estabeleceu seu recorde pessoal de mais gols em uma mesma partida pela seleção.

"Eu vi um garoto de 22 anos chegar aos 40 gols e se tornar naquele dia o quarto maior artilheiro da Seleção. Plasticamente falando, nem foi o jogo mais bonito dele, mas foi a noite do Neymar artilheiro: dois gols de pé direito, um de esquerdo e um de cabeça. Todas as características de um homem-gol." (Mauro Naves, jornalista) .

08 Brasil 3 x 0 Argentina

10 de novembro de 2016 | Belo Horizonte

Como foi: Na volta da seleção ao Mineirão depois do 7 a 1, o Brasil colocou a Argentina na roda e venceu bem. Neymar distribuiu dribles e marcou após bela jogada com Gabriel Jesus.

"O que se viu foi uma grande atuação do melhor jogador de futebol brasileiro desde 2010. Individualmente, o Neymar se sobressaiu. Fez, inclusive, um belíssimo gol. Coletivamente, ele foi o condutor daquela exibição, que deixou a Argentina de Messi absolutamente perdida em campo. Ao final da sua carreira, quando olhar pra trás, o Neymar há de lembrar dessa partida." (Paulo César Vasconcellos, jornalista) .

09 Brasil 3 x 0 Paraguai

28 de março de 2017 | São Paulo

Como foi: Antes mesmo de arrancar do próprio campo de defesa e marcar um golaço, Neymar já havia perdido um pênalti, defendido por Silva.

"Força, velocidade e técnica, tudo isso num lance, características puras do Neymar. Ele passou na frente do nosso banco e a gente ali, torcendo pra que terminasse em gol. Não sei se ele estava irritado pelo pênalti perdido, mas é dele pegar a bola e querer resolver. O Neymar tem confiança no próprio talento e as ferramentas físicas e técnicas pra esse tipo de jogada." (Cléber Xavier, ex-assistente-técnico da seleção .

Neymar é também o maior garçom da Seleção neste século © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

10 Brasil 4 x 2 Peru

13 de outubro de 2020 | Lima (Peru)

Como foi: O jogo em que Neymar chegou aos 64 gols e superou Ronaldo na lista de artilheiros históricos da seleção. O Peru esteve na frente do placar duas vezes, com Carillo e Tapia, mas Neymar decidiu com três gols.

"Ficamos duas vezes atrás no placar, mas o Neymar estava inspirado: fez três gols e nos deu a vitória. A gente sempre espera esse tipo de atuação de um craque como ele. Marcar três gols em um jogo de Eliminatória, fora de casa, não é pra qualquer um. Me sinto feliz em treinar e jogar com ele na Seleção." (Alex Telles, lateral esquerdo) .

11 Brasil 1 x 1 Croácia

9 de dezembro de 2022 | Doha (Catar)

Como foi: Quartas de final do Mundial do Catar. Com o 0 a 0 no tempo regulamentar, Brasil e Croácia arrastaram a definição para a prorrogação. Neymar tabelou com Rodrygo e Paquetá e marcou um lindo gol, o 77º pela seleção, igualando Pelé. Petkovic deixou tudo igual e a Croácia venceu nos pênaltis por 4 a 2.

"Foi um golaço, ninguém acreditou que o gol poderia sair daquele jeito. Eu nunca tinha assistido do estádio a um jogo do Brasil em um Mundial, então foi ainda mais emocionante. Depois que a bola entrou, achei que [o jogo] estava ganho. De modo geral, o Ney fez uma boa partida, se portou como um craque deve se portar." (Leticia Esteves, youtuber)

Neymar é o maior artilheiro da Seleção Brasileira em jogos oficiais 🔝🇧🇷 © Lucas Figueiredo / CBF

