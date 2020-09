Se liga: tem muito em jogo na temporada do Neymar Jr.

tenha conseguido repor as energias durante as miniférias que ganhou depois da final da Liga dos Campeões. O craque acaba de entrar naquela que muito provavelmente será a temporada mais agitada de sua carreira.

Porque tem coisa pra caramba em jogo pelo PSG e também pela seleção brasileira, além de objetivos pessoais, como o tão cobiçado prêmio de melhor do mundo. Aqui uma lista do que espera Ney nessa nova temporada.

Porque tem coisa pra caramba em jogo pelo PSG e também pela seleção brasileira, além de objetivos pessoais, como o tão cobiçado prêmio de melhor do mundo. Aqui uma lista do que espera Ney nessa nova temporada.

Porque tem coisa pra caramba em jogo pelo PSG e também pela seleção brasileira, além de objetivos pessoais, como o tão cobiçado prêmio de melhor do mundo. Aqui uma lista do que espera Ney nessa nova temporada.