'Vou perseguir o recorde do Pelé', diz Neymar Jr.

Neymar Jr.: Esses três atletas, Ibra, Cristiano Ronaldo e Messi, são referências no futebol. Acredito que esteja trilhando o mesmo caminho que eles porque me cuido e trabalho muito. Eu sei que preciso do meu corpo em boas condições para jogar no alto nível que eu exijo para mim. Acabei de prorrogar o meu contrato com o PSG até 2025, então, até lá, tenho que manter níveis físico, técnico e tático.